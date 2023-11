BANOŽIĆ ĆE IMATI POSEBAN STATUS U ZATVORU: Poznato kakva sudbina čeka bivšeg ministra zbog SAOBRAĆAJNE NESREĆE kod Vinkovaca

Profesor Krivičnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu Aleksandar Maršavelski otkrio je kakvu kaznu može da očekuje sada već bivši hrvatski ministar odbrane Mario Banožić za izazivanje saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom.

- Može se reći da je sasvim izvesno da će bivši ministar Banožić verovatno u ovom postupku dobiti neku bezuslovnu zatvorsku kaznu s obzirom na smrtnu posledicu. Takva je praksa. Banožić je krivično prijavljen za blaži oblik izazivanja saobraćajne nesreće na putu. To je nehajni oblik. Videemo kako će to državno tužilaštvo kvalifikovati - rekao je Maršavelski.

Stručnjak navodi da je pitanje da li će tužilaštvo uzeti u obzir maglu.

- Istina je da u većini ovakvih slučajeva, kad nemamo neki teži oblik kršenja kao što je alkoholisanost, prelazak preko pune crte, preticanje u tunelu i takve okolnosti koje bi upućivale na namerno kršenje bezbednosti i saobraćaja na putu i ugrožavanja bezbednosti, tužilaštvo ide na nehajni oblik. Sad je pitanje kako će ceniti maglu - navodi profesor.

Maršavelski pojašnjava da tužilaštvo retko optužuje za namerni oblik dela jer bi to značilo da je vozač hteo da namerno ugrozi ii sebe.

- Mislim da će državno tužilaštvo verovatno ostati kod ove kvalifikacije nehajnog izazivanja saobraćajne nesreće - navodi Maršavelski.

Još nije poznato kojom brzinom je vozio dojučerašnji ministar.

- Zavisi i kojom se brzinom kretalo vozilo koje je preticao. Ako je to bilo blizu najviše dozvoljene brzine oko 80 km/sat, a bivši ministar prekoračio brzinu, to bi moglo da upućuje na namerno kršenje bezbednosti saobraćaja na putu. To će sve morati da utvrde veštaci - navodi Maršavelski.

Takođe nisu objavljeni ni rezultati alkotesta.

- Ako se radi o nekoj beznačajnoj količini, 0,1 ili 0,2, to nije pravno relevantno - navodis stručnjak.

Maršavelski je naveo i kolika kazna preti Banožiću.

- Za nehajni oblik izazivanja saobraćajne nesreće propisana je kazna zatvora od jedne do osam godina, ali bih hteo da napomenem da je za Banožića najveća kazna ljudski život na savesti. On je doživotni dužnik te porodice -kaže Maršavelski.

Banožić bi prema njegovim rečima u zatvoru mogao da ima nešto povoljniji tretman, a objasnio je i zašto je to tako.

- Praksa je pokazala da visoki državni zvaničnici jesu imali neki bolji tretman u zatvoru. Za očekivati je da će to biti i u njegovom slučaju, ali to je iz razloga što te osobe ne predstavljaju bezbednosni problem za zatvorski sistem i zbog toga su u povoljnijem statusu. Postoji sem toga i potencijalni bezbednosni problem prema njima odnosno strah da im drugi zatvorenici mogu nešto učiniti pa se zbog toga opravdava takav tretman. Tako da je to u praksi najčešće zatvor otvorenog tipa - istakao je Maršavelski.

