DEVOJČICA (9), KOJU JE U HRVATSKOJ POGODIO KAMEN U GLAVU, HITNO OPERISANA: Novi detalji nesreće u Sinju

Teška nesreća dogodila se jutros u Sinju kada je devetogodišnjoj devojčici na glavu pao kamen kojeg je snažna bura odlomila sa jedne stare kuće. Devojčica je zadobila teške telesne povrede i hitno je operisana u KBC Split.

Grupa dece vraćala se sa veronauke kada je na dete pao kamen. Njeni vršnjaci vikali su upomoć. Nesreći je svedočila stanovnica Sinja Mia Šušnjara koja je za RTL ispričala šta se tačno dogodilo jutros.

- Oko 10 sati smo iz kuće čuli jak udarac i, nakon što smo izašli na balkon, videli smo da je palo stablo. Mislili smo da je to uzrok udarca, ali nije bio. Kad sam htela ući u kuću, čula sam zapomaganje dece i, kad sam se nagnula na prozor, videla sam o čemu se radi. Devojčica je ležala na podu povređena, a dva dečaka su trčala jer nisu znali šta se događa i samo su vikali 'upomoć' - ispričala je Šušnjara.

Kaže da su ona i slučajni prolaznik bili uz devojčicu oko 15 minuta, dok su čekali hitnu pomoć.

- U trenutku kad smo shvatili da je već prošlo neko vreme i da leži na hladnom betonu i da kao majka to ne bih svome detetu dopustila, uzeli smo je na ruke i čekali hitnu. S obzirom na to da je ovde na ulazu bilo par automobila, iako ne bi trebalo biti parkirani, to je sprečavalo ulaz hitne. Ja i gospodin smo curicu na rukama nosili na izlaz i, kad je hitna došla, predali smo je - ispričala je Šušnjara.

- Zahvalila bih se prvoj pomoći u Sinju jer je tu veliki broj ljudi koji su određeni na jedno vozilo i jedan tim hitne pomoći, pa nije čudno da smo duže čekali da dođu po devojčicu. A u tim starim zgradama niko ne živi, ali se niko o tome ne brine. Nama koji tu živimo nije prijatno da prolazimo. Kad smo pokušali da odemo do gradskih vlasti da se neke stvari saniraju, rekli su nam da su na privatnom posedu i da se mogu sanirati samo ako mi to sami finansiramo. A danas, kad je stablo srušeno, došli su bez ikakvih problema i bez finansijskih pitanja su sklonili to stablo - dodala je Šušnjara.

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj odložio je danas održavanje programa u sklopu Adventa u Sinju, a iz Grada su poslali apel građanima da ograniče kretanje zbog opasnosti.

- U starom jezgru grada Sinja imamo dosta iseljenih, imovinsko-pravno nerešenih problema, ali ovo je kulturno zaštićeno područje. Ova bura je na desetine stabala danas izvukla iz korena, tako da moramo raditi na tome da se pozivaju ljudi koji su vlasnici da reše svoje probleme. Naravno i s Ministarstvom kulture da se vidi što se može - rekao je Bulj za RTL.

- Uložili smo u vatrogasnu jedinicu i kupili korpu tako da baš možemo uklanjati ta stabla. Počeli smo s njihovim uklanjanjem, i u području dečjeg vrtića sa starijim i opasnim stablima, tako da ćemo i dalje nastaviti s tim. Međutim, danas je stvarno bio splet okolnosti gde je stablo palo po kablu. On je bio zakačen i izvukao kamen i baš u tome trenutku je naša nesrećna devojčica naišla ispod, te se dogodila ova nesreća. Moramo sve raditi zbog sigurnosti naših građana. Sve službe su na terenu, a u budućnosti ćemo, naravno, nastaviti s rešavanjem problema ovih stabala koji ugrožavaju sigurnost naših građana. Decenijama se to nije podrezivalo i pililo - dodao je Bulj.

On je danas bio i u Splitu gde je u bolnici došao da pruži podršku roditeljima povređene devojčice.

- Bio sam ceo dan u kontaktu s roditeljima, oni su komšije, tako da je osećaj isti kao da je to moje dete. Danas treba svi da se molimo da devojčica bude dobro. Operacija je, koliko imam informacije, prošla dobro. A šta će biti treba videti, očekujemo da bude sve najbolje - rekao je Bulj.

