HRVATSKU 4 DRŽAVE NISU PRIZNALE: Šok pred godišnjicu, proglasili nezavisnost pre 33 godine, ali ih neke zemlje i dalje izbegavaju

Hrvatska sutra obeležava Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske!

Tačno pre 32 godine, 15. januara 1992, Hrvatsku su priznale članice tadašnje EU, a Nemačka je istog dana uspostavila i diplomatske odnose s Zagrebom.

Međunarodno priznanje Hrvatske je postupno usledilo nakon proglašenja nezavisnosti Hrvatske 25. juna 1991. Istog dana nezavisnost od SFRJ proglasila je i Slovenija i sledećeg dana novonastale države uzajamno su se priznale. Paralelno je tekao proces razdruživanja Sovjetskog Saveza, gde su prednjačile baltičke države i Ukrajina, koje su priznale Hrvatsku tokom 1991. godine, a prva je to učinila Litvanija. Te su države u to doba i same bile tek delimično priznate.

Zemlje koje su prednjačile u diplomatskim nastojanjima za međunarodno priznanje Hrvatske bile su Vatikan i Nemačka. Vatikan je još 3. oktobra 1991. godine objavio da radi na međunarodnom priznanju Hrvatske.

Od opštepriznatih zemalja Hrvatsku je prvi priznao Island, 19. decembra 1991. godine, koji je takođe prvi priznao i baltičke republike Litvaniju, Letoniju i Estoniju. Istog dana Nemačka je objavila priznanje koje je međutim trebalo da stupi na snagu 15. januara 1992. godine. Vatikan je priznao Hrvatsku 13. januara, a San Marino dan kasnije.

Hrvatsku je 15. januara 1992. godine priznalo svih 12 tadašnjih članica EU i Austrija, Kanada, Bugarska, Mađarska, Poljska, Malta, Norveška i Švajcarska. Sledećeg dana usledilo je priznanje još zemalja, a do kraja januara Hrvatsku su priznale 44 države.

Rusija je Hrvatsku priznala u februaru, Japan u martu, SAD u aprilu, a Indija u maju. Do 31. decembra 1995. godine Hrvatsku su priznale 124 države. Hrvatska i SR Jugoslavija sklopile su Sporazum o normalizaciji odnosa, koji je uključivao uzajamno priznanje, 23. avgusta 1996. godine, a uspostavile su diplomatske odnose 9. septembra iste godine.

Do danas Hrvatsku još nisu priznale četiri zemlje. To su Butan, Liberija, Niger i Tonga. Među zemljama koje su relativno skoro priznale Hrvatsku su Somalija, koja je to učinila u februaru 2022. godine dok su Centralnoafrička Republika i Togo to učinili istog dana - 18. septembra 2023. godine.

Pedesetak zemlja nikad nije formalno donelo odluku o priznanju, ali su uspostavile diplomatske odnose što se tretira kao priznanje.

