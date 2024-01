"PLAŠE SE" Hrvati sklanjaju jelke pre pravoslavnog Božića zbog BIZARNOG RAZLOGA! Sveštenik otkrio: "Šta ako ljudi pomisle..."

"Jelke ne bi trebalo raskititi do Sveta tri kralja, mogu stajati do kraja božićnog vremena koje dakle traje do Krštenja Gospodnjeg. Ipak, neka stara tradicija i običaj u hrvatskom narodu je da jaslice i jelka ostanu sve do Svećnice, odnosno 2. februara", rekao je fra David Sedlar.

Mnogi građani širom Hrvatske već su juče raskitili svoju jelku, a neki će to uraditi danas.

I dok mnogi govore da je ispravno ukloniti sve božićne ukrase na blagdan Sveta tri kralja, to ipak nije tačno, navode tamošnji mediji, koji prenose objašnjenja fra Davida Sedlara, župnika i gvardijana župe sv. Antuna Padovanskog u Bjelovaru, kada bi trebalo raskititi jelku, ali i zašto mnogi Hrvati to rade ovih dana.

On je potvrdio da božićno vreme ne traje do današnjeg blagdana, nego do nedelje iza Sveta tri kralja.

foto: Shutterstock

- To je nedelja krštenja Gospodnjega, što ove godine pada na 7. januar, a ujedno se poklopilo i s pravoslavnim Božićem - kaže fra Sedlar koji je onda objasnio i šta je s raskićivanjem jelki.

"Jekle ne bi trebalo raskititi do Sveta tri kralja, nego mogu da stoje do kraja božićnog vremena koje dakle traje do Krštenja Gospodnjeg. Ipak, neka stara tradicija i običaj u hrvatskom narodu je da jaslice i jelka ostanu sve do Svećnice, odnosno 2. februara."

Zašto onda mnogi raskite jelku tako brzo?

- Ljude je strah da dočekaju pravoslavni Božić s jelkom jer onda imaju u glavi ono 'šta ako ljudi pomisle da su pravoslavci. Ono što je zanimljivo je to što pravoslavci ne kite jelku nego unose u kuću hrastovu granu. Po tome se i razlikujemo što kitimo, mi jelku, a oni hrastovu granu - objašnjava sveštenik.

Fra Sedlar je rekao i šta on predlaže svojim župljanima.

- Predlažem da slobodno dočekaju kraj božićnog vremena, znači do Krštenja Gospodnjeg koje pada 7. januara ili kako je to tradicija kod Hrvata da ostave do Svećnice. Na kraju krajeva, ako se jelka baš osipa onda je izbacite - rekao je.

Kurir.rs/Danas.hr