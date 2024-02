"KO JE ZA OVO GLASAO, ZA MENE JE DRŽAVNI NEPRIJATELJ" Milanović nakon izbora Turudića: Najniža tačka hrvatskog političkog života

Novi načelnik Državnog tužilaštva Hrvatske postao je Ivan Turudić, nakon što je sabor potvrdio njegov izbor sa 78 glasova za, 60 protiv i dva uzdržana.

Opozicija, koja je posle glasanja o Turudiću napustila parlament, pre toga je na poziv Peđe Grbina (SDP) počastila hrvatsko pravosuđe minutom ćutanja.

O celom slučaju koji je uzbunio strasti u hrvatskoj javnosti oglasio se i predsednik te zemlje Zoran Milanović.

- Ceo HDZ je jednoglasno izabrao ovog probisveta. Ovo je prvi put od druga Tita da stranka bira državnog tužioca - rekao je on.

Josipu Pleslić, bivšu Rimac, koja je s Turudićem razmenjivale poruke koje su izazvale veliku pažnju javnosti, nazvao je Madam de Pompadur.

- Poslao sam dokument koji jasno govori o kakvom se čoveku radi. Cela ova prepiska gospođe i Turudića je zapravo suvišna. Hvala Bogu što su je objavili i ukazuje na to da je on osoba koja je trebalo da interesuje DORH. A sada kao argument koristi zašto neko nije reagovao 2015. Pa zato što sam ja bio premijer, a ne teroristički diktator. Dakle, ne možete narediti DORH da pokrene postupak - rekao je on.

- Ko je za ovo glasao, za mene je državni neprijatelj - rekao je Milanović.

- Nastavite da kopate, od mene nećete dobiti više informacija, ja sam dao ono što je od kapitalnog javnog interesa. Plenković mi je juče vratio te papire. Sada imate saznanja o činjenicama... Šta je on uradio povodom svega toga? Pozvao je Turudića... Ta državna institucija DORH ima mnoga saznanja o Turudiću koja su takve prirode da nikada nisu dovela do istrage.

On kaže da je izbor Turudića očajnički potez jednog nasilnika.

- Da smo u bilo kakvom procesu pregovora, to bi nas koštalo ulaska u EU. Ovo je najniža tačka hrvatskog političkog života od kada se bavim politikom, što je od 2004. godine - naveo je on.

(Kurir.rs/Index/Preneo: Đ. M.)