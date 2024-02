OVO JE ČOVEK ZBOG KOG JE IZBIO HAOS U HRVATSKOJ: Ko je Ivan Turudić, zbog kog je opozicija CELU NOĆ PROTESTOVALA

Foto: Youtube/Nedjeljom u 2 | HRT/Flag Nation/Cities in 4K

Ivan Turudić novi je glavni državni tužilac Hrvatske.

Izbor ovog sudije sa dugogodišnjim iskustvom u pravosuđu, čijem imenovanju se opozicija oštro protivila, poverenje je u sredu izglasao Hrvatski sabor sa 78 glasova "za", 60 protiv i dva uzdržana.

Opozicija, koja je posle glasanja o Turudiću napustila parlament, pre toga je na poziv Peđe Grbina (SDP) počastila hrvatsko pravosuđe minutom ćutanja.

- Pozivam vas da minutom ćutanja počastite pravosuđe, ovo je poslednji ekser u kovčeg - izjavio je Grbin, a zatim je sa kolegama izašao iz parlamenta uz dobacivanje "Vrati pare, Grbine"!

Turudić je imenovan na četiri godine, a na tom mestu će zameniti Zlatu Hrvoj Šipek, dosadašnju šeficu te institucije, kojoj mandat ističe u maju.

Imenovan je nakon postupka u kojem su četiri kandidata za pravobranioca saslušali skupštinski Odbor za pravosuđe i Vladina komisija, u kojoj su bili premijer i sedam ministara, a Vlada je potom predložila Turudića Skupštini uz ocenu da je njegov program rada bio najkvalitetniji.

Protivnici su mu bili advokat Mladen Dragičević, sadašnji zamenik glavnog državnog tužioca Emilijo Kalabrić i zamenik županijskog državnog tužioca u Splitu Nikša Vagner.

Turudić na novu funkciju dolazi uz žestoko protivljenje opozicije, koja apostrofira njegova kontroverzna poznanstva sa ljudima poput Zdravka Mamića, koji se sklonio od hrvatskog pravosuđa u BiH, i bivše državne sekretarke Josipe Pleslić (bivša Rimac), koja je okrivljena u predmetu Vjetroelektrana.

Prepiska Turudića i Rimčeve, koja je dospela u medije uoči skupštinske odluke o njegovom imenovanju, ujedinila je opoziciju u mišljenju da Turudić nije odgovarajući kandidat za čelnu funkciju u DORH-u i da vladajuća stranka treba da odustane od njegovog izbora.

Najdalje je u opoziciji otišla stranka Možemo, koja je sa grupom članova stranke, simpatizera i građana, prenoćila na Markovom trgu.

Ivan Turudić (62) diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu kod mentora Zvonimira Šeparovića na temi međunarodni terorizam, a dve godine kasnije polagao je i pravosudni ispit.

Pripravnički staž odradio u Opštnskom sudu u Virovitici, gde je 1991. godine postao sudija, a kasnije i predsednik suda. Učestvovao je u ratu, a nakon što je Šeparović postao ministar pravde 1999. godine, Turudić je postao njegov pomoćnik.

Nakon obavljanja dužnosti sudije Županijskog suda u Virovitici, Turudić je 2000. godine prešao na Županijski sud u Zagrebu, gde je dve godine radio kao istražni sudija, a narednih sedam kao sudija prvostepenog krivičnog odjela.

Od marta 2009. do kraja 2010. bio je predsjednik i sudija Uskočkog odeljenja Županijskog suda u Zagrebu, dok je dve godine kasnije izabran za predsednika Županijskog suda u Zagrebu. Na toj funkciji će ostati do 1. januara 2021. godine, kada postaje sudija Višeg krivičnog suda, a do izbora predsednika tog suda Željka Horvatovića Turudić je slovio za favorita.

Tokom rada na Županijskom sudu u Zagrebu, Turudić je izrekao vansudske presude bivšem premijeru Ivi Sanaderu (HDZ) za primanje mita i zloupotrebu položaja i ovlašćenja, a nepravomoćno je osudio i bivšeg potpredsednika Vlade Damira Polančeca i bivšeg ambasadora Nevena Juricu.

Turudić je sudio i preduzetniku Hrvoju Petraču za otmicu sina generala Vladimira Zagorca, kao i Mladenu Šlogaru za ubistvo Ivane Hodak, ćerke bivše ministarke Ljerke Mintaš Hodak i advokata Zvonimira Hodaka.

(Kurir.rs/Večernji list/Preneo: Đ. M.)