"UŠAO JE U MOJU SPAVAĆU SOBU OKO 1 SAT..." Damir rukama raširio rešetke u zatvoru i pobegao a sad ga stigla NOVA KAZNA

Damir Šišaković (42) zvani Šijo, kojeg su zbog načina bekstva iz zatvora u Sisku prozvali još i sisački Hulk, pošto je raširio rešetke na prozoru ćelije, nikako se ne uspeva da se zadrži duže vreme na slobodi.

Dok trenutno izdržava kaznu u Lipovici, na Opštinskom krivičnom sudu u Zagrebu nedavno se suočio s osuđujućom nepravosnažnom presudom zbog bludnih radnji koje je počinio krajem juna 2022, nedugo nakon izlaska s robije gde je proveo nepunih šest godina.

Zbog bludničenja nad državljankom Indije, koja je u vreme napada, 29. juna 2022. bila podstanarka u kući njegove devojke na području Zagreba, kao i zbog narušavanja nepovredivosti doma jer joj je pritom upao u stan koji je koristila, Šišaković je osuđen na dve i po godine zatvora. Ujedno mu je izrečena sigurnosna mera obaveznog lečenja od zavisnosti od alkohola u istom vremenskom periodu i izvršavaće se u okviru zatvorskog sistema.

"Ušao je u moju spavaću sobu oko 1 sat, ponašao se kao psihopata, govorio mi je: ‘Neću te povrediti‘. Seo mi je na krevet, počeo da me dira. Vikala sam i nisam mogla da dišem. Smrdeo je na alkohol. Rekla sam mu da mi treba lek. Otišli smo u kuhinju, a on me držao za prste. Uzela sam nož, pa mi je zgrabio ruku i posekla sam se. Molila sam ga da ode, a on je govorio na engleskom da ne zovem policiju i da ne kažem ništa stanodavki. Otišao je u svoj stan i pustio glasnu muziku, a ja sam otrčala u kupatilo i zaključala se. Nazvala sam koleginicu i rekla šta se dogodilo. On se vratio u stan, pred vrata kupatila. Lupao je po njima i razvalio ih. Molio je opet da ne zovem policiju, a meni je ruka sve više krvarila", ispričala je žrtva, dodajući da je cela ta agonija trajala 45 minuta do sat vremena.

Za nožem je posegnula, pojasnila je, jer se bojala da će je napasti, ali odbacuje insinuacije da je pokušala da ga ubode. Šišaković negira krivnju. Rekao je da je nedugo pre toga izašao iz zatvora i da je s društvom bio u izlasku i pio vino, pivo, rakiju i konzumirao kokain.

"Došao sam do kuće svoje devojke i 10 minuta pokušavao ući gađajući vrata. Umesto u stan na spratu, otišao sam ravno u tu prostoriju u prizemlju. Video sam neku ženu koja je vrisnula. Bio sam pijan i drogiran i onda je ona uzela nož, njime mahala i posekla se, a ja sam joj ga uzeo. Otišao sam u stan gore i vratio se njoj. Kucao sam joj na vrata kupatila da pitam treba li da zovem hitnu. Do tad sam bio pet godina i 10 meseci u zatvoru i zato sam joj rekao da ne zove policiju kako ne bih dalje imao problema. To veče samo sam hteo da idem da spavam. Nisam je dirao", branio se Šišaković, kojem sud nije poverovao.

Pri odmeravanju visine kazne za sud je otežavajuća okolnost njegov recidivizam jer već ima dve presude za bludne radnje, ali i za nedela s elementima nasilja poput razbojništava i teških povređivanja.

