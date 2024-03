ŠOKANTAN PRIZOR U HRVATSKOJ: Brod koji se juče nasukao na ulicu i DALJE STOJI, automobili ga zaobilaze

Tokom jučerašnjeg nevremena u Ninu u Hrvatskoj se na ulicu nasukao turistički brod. Do danas brod nije pomaknut sa puta i vozači moraju da ga zaobilaze.

"Brod je ograđen, postoji signalizacija i to je zasad sve sto možemo napraviti. U toku dana očekujemo njegovo pomicanje. Nije da se ne može pomaknuti već sad, no sva okolna mesta na koji se može brod preneti su natopljena vodom, i to nam stvara problem, kud s brodom. No, kako bilo, do kraja dana očekujemo da će cesta uskoro biti prohodna", rekao je Jozo Mustać, prvi čovek Civilne zaštite Nina.

Podsećanja radi, na zadarskom području od nedelje naveče do ponedeljka ujutro pale su velike količine kiše, 164 litre po kubnom metru, poplavljeni su gotovo svi delovi Zadra, a olujni jugo odsekao je od kopna većinu ostrva, potvrdio je Hini šef Meteorološke stanice u Zadru Anđelko Vidović.

"Nevreme, praćeno jakom grmljavinom, počelo je u nedelju oko 20 sati i trajalo do ponedeljka rano ujutro. Na zadarskom području je palo kiše kao u pola Hrvatske, a juče iza 14 sati zabelžen je najjači udar juga - 25.5 metara u sekundi, što odgovara brzini od oko 98 kilometara na sat", dodao je.

➡ Nevrijeme praćeno jakim vjetrom i obilnim padalinama zahvatilo je jučer područje Zadarske, Šibensko-kninske i Primorsko-goranske županije. Više pročitajte 🔗 https://t.co/CF1UARRF1J pic.twitter.com/0tb1NcB60d — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) March 11, 2024

Poplavljeni su gotovo svi delovi Zadra, najviše zapadni deo grada, a vatrogasci su imali 21 intervenciju tokom noći i 12 u jutarnjim satima.

(Kurir.rs/Index/Preneo: A.N.)