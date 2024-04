UŽAS U HRVATSKOJ! Inženjer građevine (69) nasrnuo na usvojenu maloletnicu: Dok je tinejdžerka bežala, rekao joj NEŠTO JEZIVO

Dalmatinski penzioner, 69-godišnji inženjer građevine, na Opštinskom sudu u Splitu osuđen je na uslovna kaznu zbog neprimerenog ponašanja u stanu u kom je kod njegove porodice bila usvojena maloletnica. Na predlog tužilaštva, koje ga je teretilo za povredu detetovih prava, sud je izdao krivični nalog te osudio vremešnog muškarca na godinu dana zatvora s dvogodišnjim rokom probnog rada.

Ujedno mu je naloženo i plaćanje 100 evra sudskog paušala. Na tu odluku penzioner ima pravo da uloži prigovor pa će u tom slučaju svoju nevinost braniti na optuženičkoj klupi u sudnici. U protivnom presuda postaje pravosnažna, a on pravosnažno osuđen.

A njegov zločin, prema navodima optužbe, je gnusan.

Naime, prošle godine u maju oko podne u stanu u jednom dalmatinskom gradu, dok je bio sam s usvojenom srednjoškolkom, zakoračio je prema devojčici te je rukom čvrsto uhvatio za ručni zglob. Potom je njenu ruku privukao k sebi te joj rekao: "Imaš velike grudi. Jako si privlačna. Sedi na sto. Tu ćemo mi to brzo obaviti. Ne boj se, neće dugo trajati. Sad smo sami. Biću nežan. Možemo to na stolu, možeš se skinuti iako bih ja to rado napravio, ali ne mogu. Bolje kad ne nosiš donji veš. Imaš veliku zadnjicu".

Tinejdžerka je svo to vreme pokušavala da se oslobodi stiska njegove ruke te je u jednom trenutku uspela i zatim otrčala u kupatilo gde se zaključala. A penzioner ju je nastavio u bolesnom tonu "tešiti" ispred vrata zaključanog kupatila.

- Ne moraš se zaključavati. Ako nisi spremna, ja to razumem - uveravao je 69-godišnjak devojčicu koja je neutešno plakala i čekala kad će uspeti da pobegne iz stana. Dok je u jednom trenutku doslovno prestravljena istrčavala iz stana, penzioner joj je poručio: "Čekaću te večeras kad se vratiš s posla".

U slučaj su se odmah umešali policija i nadležni Centar za socijalni rad sa svojim stručnim timom te je hitno donesena odluka o prestanku prava na socijalnu uslugu smeštaja maloletnice u navedenoj porodici. A penzioner je priveden, krivično prijavljen, s odmakom od osam meseci i optužen.

