CIPRAS BRUTALNO ISKREN: Izgubili smo izbore zbog Prespanskog sporazuma!

Kada su se odlučivali za ugovor iz Prespe, neki su se pitali da li je to razlog zašto ćemo će izgubiti izbore, ali ja sam doneo odluku , rekao je bivši grčki premijer i lider Sirize Aleksis Cipras.

On je u intervjuu grčkoj televiziji Antena prokomentarisao da je Sporazum iz Prespe jedan od razloga što je njegova stranka izgubila na posljednjim parlamentarnim izborima u Grčkoj.

U razgovoru sa dopisnikom MIAa u Atini, lider Sirize, govoreći o svom četvorogodišnjem mandatu premijera, rekao je da je za njega lično najvažnije da su osnovni ciljevi postignuti, mada su neki imali greške i propuste i dodao da svaki premijer ima jednu krizu, a on imao je tri - finansijsku krizu, krizu državnih poslova i izbegličku krizu.

"Ono što smo postigli, a to je veliko postignuće, je nadogradnja geopolitičke uloge zemlje u veoma teškom periodu za Grčku. Kad su se odlučivali za ugovor iz Prespe, neki su se pitali da li je ovo ludo? Zašto to radi? Izgubiće izbore. Odlučio sam sa potpunim shvatanjem da je hitno nadograditi ulogu zemlje", rekao je Cipras.

Na to je novinarka grčke televizije Antena prokomentarisala: "I to je bio jedan od razloga što ste izgubili izbore."

"To je bio jedan od razloga, da, mislim da jeste. Uglavnom otrovna propaganda koja je stvorena oko nje. Populizam. Kada smo videli neke koji 30 godina podržavaju rešenje da pozdrave one koji se sa njim ne slažu, rekao bih da je to kvazipatriotska osobina. Ali rekao sam da postoji hitna potreba da se poboljša geopolitička uloga zemlje, hitna potreba za rešavanjem problema i sporova kako ne bi bili prisutni i Turska i naša severna granica", objasnio je bivši grčki premijer.

Kurir.rs/Sloboden pečat Foto:EPA

