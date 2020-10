FILIPČE UPOZORAVA MAKEDONCE: Ako ne želite policijski čas, poštujte mere! Situacija je ozbiljna

"Situacija je stvarno ozbiljna. Sledeći korak bi bio potpuno ograničavanje kretanja, odnosno, policijski čas. Dajte da smognemo snage svi, da poštujemo mere da bi izbegli sve ovo, jer to je način na koji treba da se funcioniše u periodu koji je pred nama", rekao je Filipče.

Ministar zdravlja Severne Makedonije je najavio da će Komisija za zarazne bolesti vladi u Skoplju za sutrašnju sednicu predložiti novi paket restriktivnih mera za sprečavanje širenja korona virusa.

On je rekao da taj paket predviđa da "svi ekonomski operatori rade do 23 sata, ograničavanje kapaciteta u javnom prevozu do 50 odsto i preporuku da cela državna i javna administracija radi u smenama, onlajn ili redukovano".

"Sve ovo sa paketom mera, za koji je potrebna promena Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, o čemu će se sutra po skraćenom postupku diskutovati u parlamentu, značajno može sa smanji broj novodijagnostikovanih slučajeva", rekao je Filipče.

U izmene tog zakona, podsetio je Filipče, stavljeni su predlozi za obavezno nošenje maski na otvorenom, ograničavanje grupisanja posle 22 sata i ograničavanje porodičnih okupljanja.

To je paket koji je vladi Zorana Zaeva Komisija za zarazne bolesti predložila 8. oktobra, jer je početkom meseca počeo značajno da raste broj zaraženih korona virusom, ali se ispostavilo da su za te mere potrebne izmene zakona.

