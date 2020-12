STEVO PENDAROVSKI: Nema potrebe za izmene Sporazuma o prijateljstvu! Kada je reč o Bugarskoj, uradili smo sve što je u našoj moći

Kada je o Bugarskoj reč, uradili smo sve što je bilo u našoj moći, rekao je juče predsednik Severne Makedonije u intervjuu za nacionalnu televiziju, kako prenosi MIA.

On je istakao da su vlasti Severne Makedonije bugarskoj strani pokušale da kažu da su njeni predlozi u skladu sa evropskim vrednostima i principima i da o nekim stvarima vlada Bugarske ne bi ni htela da pregovora da je na njenom mestu.

Jezik i identitet su osnovna ljudska prava i niko ne može vam da kaže ko ste i šta ste, istakao je Pendarovski.

On je rekao da je pre dva meseca vodio dug i sadržajan razgovor sa bugarskim predsednikom Rumenom Radevim, koji je tada insistirao na dodavanju aneksa Sporazuma o prijateljstvu.

Radev je rekao da bugarska strana mora da ima pravnu garanciju da ćemo implementirati sporazum iz 2017. godine, kaže Pendarovski i navodi da mu je rekao da on ne vidi potrebu za tim.

Predsednik Severne Makedonije tvrdi da su zemlje upletene u "nametnuti politički spor".

Sporazum iz 2017. godine ne govori ništa o pregovorima oko makedonskog jezika pre 1944. godine da bi se to tog perioda smatrao bugarskim, istakao je on i rekao da to nije bio predmet pregovora.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir