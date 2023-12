ON JE ODVEZAO PALEVSKOG DO BEOGRADA Advokat pozvan u policiju: Nisam znao da je povezan sa ubistvima, evo šta mi je rekao TOG DANA

Stojkov je pre nekoliko dana izjavio da je Ljupčo Palevski-Palčo, osumnjičen za dvostruko ubistvo u Severnoj Makedoniji svojim vozilom odvezao u Beograd na pregled i da se istog dana vratio u Makedoniju. Stojkov kaže da tada uopšte nije znao da je Palevski osumnjičen za dvostruko ubistvo.

Vanja Đorčevska foto: printscreen MUP Severne Makedonije, Shutterstock

- Nisam znao da je on odgovoran za ubistva 14-godišnje Vanje Đorčevske i 74-godišnjeg Panče Žežovskog. Zamolio me je da ga odvezem u Beograd jer nema vozilo, a nije mogao da ugovori notara da mu prevede vozilo. Nisam znao ništa o ovoj stvari. Znam da je trebalo da ide u Beograd na pregled. Vratio sam se u Skoplje. Palevski mi je rekao da će, ako nije u redu, otići na pregled u Istanbul. Kada sam se vratio, policija je tražila, pitali su me i onda sam im rekao - rekao je Stojkov 4. decembra.

Palevski je uhapšen juče u Turskoj, a nadležni organi su saopštili da se on tereti da je organizator i direktni izvršilac dvostrukog ubistva.

