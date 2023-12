UPEČATLJIVE SLIČNOSTI SA UBISTVOM VANJE Kriminolog: Ponovo otvoriti istragu nerešene otmice i ubistva Biljane! OVO SE POKLAPA

Cela Severna Makedonija kao i region bili su uključeni u potragu od 27. novembra kada je nestala devojčica Vanja Đorčevska (14), a posle osam dana pronađeno je njeno telo, kao i telo frizera iz Velesa Panče Žežovskog (74).

Posle tragičnih ubistava Vanje i Pančea, penzionisani policijski načelnik SVR Kumanovo i pomoćnika direktora Službe javne bezbednosti, Ljubomir Đurčeski zalaže se za ponovno otvaranje slučaja nerešene otmice i ubistva mlade Biljane Srbinovske.

Gostujući na EM TV, povukao je upečatljive paralele između ova dva slučaja, tvrdeći da oba slučaja imaju jezive sličnosti, a krivac za Biljanino ubistvo nikada nije pronađen.

Đurčeski je istakao da je Biljana kidnapovana 1989. godine na način neverovatno sličan Vanjinom slučaju. Otmica je izvršena ili sa ulaza u zgradu u ulici Karpošu 2 u kojoj je boravila ili u neposrednoj blizini. Biljanovo telo kasnije je pronađeno na zemlji u selu Brazda, u blizini gde je pronađeno i Vanjijevo telo.

Posle više od mesec dana, 27. januara 1990. godine, njeno telo pronađeno je u selu Brazda kod Skoplja. Prema tadašnjim informacijama, dečak i devojčica su slučajno primetili telo ubijene devojčice u bunaru u Brazdi i obavestili policiju. Otkriveno je da je Biljana seksualno zlostavljana i ubijena, ali nikada nije otkriveno ko stoji iza ovog monstruoznog zločina.

foto: screenshot Youtube/telmatv

Povezivanje tačaka: Traženje odgovora

Penzionisani pomoćnik direktora Instituta javne bezbednosti i bivši gradonačelnik SVR Kumanovo smatra da je ponovno otvaranje slučaja Biljana imperativ. Njegov cilj je da utvrdi da li postoji veza između sadašnjih osumnjičenih u Vanjinom slučaju i dugo nerazjašnjenih misterija Biljanine otmice i ubistva.

Kritika istrage

Đurčeski je kritikovao Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) zbog Vanjinog slučaja. On je ukazao na potencijalne operativne propuste i doveo u pitanje prikladnost istrage, posebno kada su kritične informacije objavljene tokom incidenta.

"Ako teoretski pretpostavimo sve profesionalne radnje i poštovanje krivičnih principa, posebno princip brzine u policijskom delovanju, koji je jedan od osnovnih principa, i ako je istraga i prijava Pančee Žežovskog i vozila iz Veleše dobro obavljena, moglo dovesti do rezultata. Da ne delimo mišljenja, ali neuspeh operacije postoji, posebno kada je objavljen u medijima. Tako je 27. u 15.30 pronađeno vozilo 300 metara od mesta gde je pronađeno Vanjijevo telo dva dana kasnije. Načelo metodologije i taktike kaže da se pretresa šira okolina u kojoj se nalazi predmet krivičnog dela kojim je krivično delo izvršeno. Inspekcija hvata i to je vlakno i to je DNK. MUP je ostavio prostor opoziciji da tvrdi da je zločin ranije otkriven, ali zbog samita OEBS-a nije objavljen. To je informacija koju, po mom mišljenju, treba proveriti", kaže Đurčevski.

Kako se zaključuje iz intervjua, poziv Đurčeskog da se ponovo otvori istraga odražava osećanja onih koji traže pravdu i za Vanju Đorčesku i za Biljanu Srbinovsku. Potraga za odgovorima se nastavlja, podstaknuta odlučnošću da se spoje tačke i reše ove opsedajuće misterije.

Podsetimo, za ubistvo 14-godišnje Vanje Đorčevske i 74-godišnjeg Panče Žežovskog osumnjičen je Ljupčo Palevski Palčo. On je u pritvoru u Turskoj i tamo može biti najduže godinu dana.

(Kurir.rs/Lider.mk)