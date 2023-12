GLAVNOOSUMNJIČENI ZA VANJINO (14) UBISTVO IMAO POMAGAČA U POLICIJI!? Pančo znao kako ide potraga, ništa nije urađeno kako treba

Istražni organi Severne Makedonije otkrili su početnu i krajnju tačku odakle je 14-godišnja Vanja Đorčevska kidnapovana i sprovedena do mesta gde je ubijena.

Za ovaj zločin, kao i ubistvo sedamdesetčetvorogodišnjeg frizera Panča Žežovskog osumnjičeno je petoro ljudi, na čelu sa Ljupčom Palevskim Palčom. Da tragedija bude još veća, sumnja se da je u svemu ovome učestvovao i otac ubijene devojčice Vanje.

Svi osumnjičeni su uhapšeni, dok je Ljupče Palevski Palčo, nakon bekstva, uhvaćen u Turskoj i u toku je proces njegove ekstradicije. U poslednjim nastupima Makedonske policije iznose se novi detalji i istrage, a javnost i struka i dalje postavljaju mnoga pitanja oko same otmice i vođenja istrage, na koje još, na žalost, nema odgovora.

Dejan Radenković, bivši pomoćnik načelnika uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije, istakao je da je glavno pitanje zašto policija nije postupala po metodologiji rada, još od ubistva frizera Žežovskog. U tom slučaju, kako kaže, ubistvo Vanje Gorčevske moglo je biti izbegnuto.

Misterija vozila

- Ništa nije urađeno kako treba. Kada je njegov nestanak prijavljen, lokalna policija nije postupila kako treba. Po dobijanju prijave policija je morala da izađe na lice mesta, da razgovara sa komšijama... Uvek se postupa po proceduri kada je u pitanju nestanak osobe - kaže Radenković.

Ističe da je ubeđen da, da se odmah krenulo u potragu za njim, ubistvo male Vanje bi bilo sprečeno. Radenković se pita i kako je moguće da policija nije krenula u potragu za vozilom ubijenog Panča, kada se primetilo da i ono nedostaje.

- Postoje pametne kamere, ubacite samo registarski broj i one vas obaveste kada snime to vozilo - kaže Radenković. Postavlja i pitanje zašto je nekome baš trebalo vozilo nekog starca i zašto bi zbog toga morao da ubije čoveka, kada na svakom koraku može da se ukrade vozilo.

- Nakon monstruoznih ubistava Palčo se potpuno normalno ponašao. Imao je konferencije, oglašavao se na društvenim mrežama... Da li se radi o psihopati, videćemo. Svakako je zloupotrebljavao taj svoj društveni položaj koji je stekao političkim angažovanjem - kaže Radenković.

Imao informacije "iznutra"

Bivši pomoćnik načelnika uprave kriminalističke policije MUP-a Radenković tvrdi i da je ubica imao sigurno informacije o tome u kom pravcu se kreće istraga i da je na osnovu toga delovao tako da pobegne iz zemlje. Interesantno je i to što u Beograd kreće baš sa advokatom, jer je očito želeo da ga ima "pri ruci", navodi Radenković.

- On je sigurno imao informacije kako ide potraga za Pančom i da policija apsolutno ništa ne radi u vezi sa tim slučajem. Zato se tako opušteno i kretao i radio to što je radio. Apsolutno sam siguran da je imao pomagača, odnosno nekoga ko mu je govorio u kom smeru ide istraga. Siguran sam i da će on koristiti sva pravna sredstva koja su mu na raspolaganju da odugovlači ekstradiciju, Advokati će dobro pripremiti odbranu - kaže Radenković.

Spekulacije da je u ceo slučaj upletena i sekta, Radenković ocenjuje kao mogućnost da policija Severne Makedonije namerno pušta lažne informacije, kako bi skrenula pažnju sa istrage.

- Ljupčo je bio ultradesničar, ali ne verujem da je radio za službu državne bezbednosti Makedonije. Ali, da li je bio saradnik nekog od njih, to je moguće. Jedna novinarka iz Severne Makedonije označila je da je Ljupčo imao veze sa "prljavim policajcima", tačnije sa tim policijskim podzemljem, kako je ona rekla - kaže Radenković.

Očekuje i da će izručenje trajati do godinu dana, i da će optuženi Palčevski koristiti sva sredstva kako bi izbegao pravdu u svojoj zemlji.

Uloga oca

- I kao čovek i kao profesionalac ne mogu da verujem da je neko svoje dete stavio na dlan takvim monstrumima. Imali smo slučajeva da roditelji trguju svojom decom, ali ovako nešto... Treba biti oprezan, na kraju krajeva, kada je uloga oca u pitanju. On sigurno ima neku ulogu u svemu tome - kaže Radenković.

Takođe, izražava i nevericu da je zločin učinjen iz koristoljublja. Ja ne učestvujem u istrazi - ali ovde nemamo nijednu činjenicu da je u pitanju koristoljublje. Kako smo čuli, oni imaju i ašov i lopate za kopanje rupe. Devojčicu odvode u atar sela, bez da su u bilo kom momentu tražili otkup od roditelja. Mi nemamo nijedan element koristoljublja - kaže Radenković.

Neko mora da kaže da postoje propusti policije

- Da su tragali za vozilom od početka do ovoga ne bi ni došlo. Oni uopšte nisu tretirali događaj kao bitan. Apsolutno mislim da postoje propusti policije i da, ako su iole ozbiljna država neko bi morao da se obrati javnosti i da kaže - da, bilo je propusta u tom i tom segmentu. Ali teško da će to neko sebi priuštiti da uradi. Međutim, veliki je i pritisak javnosti - kaže Radenković.

I naše bezbednosne službe učestvovale u hvatanju Palevskog

- Oni su se obratili policiji RS, koliko vidim, naše bezbednosne službe su bile uključene u lociranju Palevskog. Granicu je prešao sasvim normalno. I sama činjenica da je on krenuo sa advokatom govori o tome da je on planirao da ima sigurnost pored sebe, ako se nešto desi. On je čovek koji je znao da manipuliše - ne bi me čudilo da je on ubedio ove ljude da su zločini stvarno počinjeni zbog 500 evra i radi koristoljublja - zaključuje Radenković.

