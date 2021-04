MIROSLAV RADOMAN, MILORAD KOSANOVIĆ I BORJAN POPOVIĆ: Nameštanja utakmica je bilo i u SFRJ, uglavnom se igralo 3 za 3

Šta je jače, kladioničarski lobi ili klubski predstavnici? Koliki upliv u ishod važnih utakmica domaćeg fudbala imaju navijači klubova?

Gosti Usijanja dana večeras u 19.30 Miroslav Radoman, bivši fudbalski sudija i bivši predsednik Sudijske komisije, Milorad Kosanović, fudbalski trener i Borjan Popović, direktor korporativnih komunikacija kompanije Mocart.

Šta je prvo sumnjivo?

- Teško je odmah reći, nije na nama da procenjujemo, ali kada primetimo nesrazmerno velike ili neuobičajene uplate, na mečeve koji na to ne ukazuju, pogotovu ako to nisu top lige, vidimo da nešto nije u redu i krećemo da štitimo naš biznis, kaže Popović.

- Sudio sam 181 jednu utakmicu u bivšoj SFRJ i Srbiji i CG, i bilo je takvih u5takmic ai one su bile ugovarane između klubova. To je dugo godina ranije bilo, klubovi su igrali 3 za 3, ili kome šta treba. Na tom nivou jebilo, a mi kao sudije ni FSS nismo mogli da reagujemo osim da kazni klubove ako se utvrdi, ali e to teško bilo proveriti, kaže Radoman.

