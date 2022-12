EVO KO ĆE PRVI DOŽIVETI REFORME U SPORTU! Zoran Gajić: Ljudi od raspada Jugoslavije samo jure pare NEŠTO SE MORA PROMENITI

Zoran Gajić, ministar sporta, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je otkrio kakve sve to novine očekuje svet sporta u Srbiji.

Naime, jedan od prvih koraka ministra je nedavno osnovani Nacionalni savet za sport, na čijem je i čelu. Članovi su istaknute ličnosti, poput Božidara Maljkovića, Predraga Danilovića, Davora Štefaneka, Nenada Borovčanina.

Voditelje jutarnjeg programa interesovalo je kakvu će zapravo ulogu taj savet imati, ali i koje će probleme rešavati.

- Moje iskustvo sportskog radnika i trenera, koje je višedecenijsko u ovoj državi. Dovelo me je do zaključka da ondašnji jugoslovenski sportski radnik i srpski sportski radnik uglavnom ima 99% vremena i koncetracije da ide negde i da tražui pare. Kada nađe pare, on kaže super i to je to. Predsednik je nekog saveza, kluba i tako dalje - rekao je ministar sporta i dodao:

foto: Kurir Televizija

- Međutim, šta se dalje dešava na terenu? Sa metodikom treninga, selekcijom igrača i vaspitanju dece. Šta se dešava sa kvalitetom i edukacijom trenera, sa naučno istraživačkim radom i fundamentalnim znanjima koje su nam itekako potrebna da bi to mogli da prebacimo našim trenerima i nastavnicima fizičkog vaspitanja. To je sve otišlo u drugi plan. Objektivno od raspada Jugoslavije, permamentna je nestašica novca i onda su ljudi sa pravom shvatili da u tom nekom problemu sa 10 karika, moraš da rešiš onu najslabiju odnosno finansijsku. Onih ostalih 9 ostavićemo za neka druga vremena. Ljudi su zaboravili suštinu sporta.

On se potom i osvrnuo na ciljeve njegovog angažmana.

- Krenućemo od naše čuvene piramide gde je na prvom mestu fizičko vaspitanje i rad sa decom, potom vrhunski sport i nakon toga rekreacija odraslog stanovništva. Znači krećemo prvo od škole i mlađih kategorija u klubovima - rekao je ministar sporta.

