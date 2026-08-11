Srpski šampion je i u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona poražen od Hapoela Ber Ševe, ovog puta sa 2:0 (0:0).

1/57 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

Izraelci su ukupnim rezultatom 3:0 prošli u plej-of fazu, gde će za ulazak u Ligu šampiona igrati protiv Sabaha iz Azerbejdžana.

Crvena zvezda će u dvomeču sa Vitorijom iz Plzenja pokušati da se plasira u grupnu fazu Lige Evrope.

Strelci za goste bili su Igor Zlatanović u 61. minutu i Džon Ist u 79. minutu.

Crvena zvezda je od 57. minuta igrala bez Dejana Stankovića. Trener crveno-belih je dobio crveni karton pošto je burno reagovao posle jedne sudijske odluke.

Ako je prva utakmica možda delovala kao loš dan i posledica potcenjivanja rivala,. onda je druga utakmica potvrdila da je Zvezda daleko od forme za plasman u Ligu šampiona.

Crveno-beli su dobro krenuli pred oko 35-40.000 gledalaca i već u 3. minutu stigli do šanse. Beleže se još neke poluprilike, ali daleko da je to bilo opasno po gol gostiju. Zapravo, Hapoel je u prvom poluvremenu bio bliži vođstvu, imao je nekoliko velikih prilika.

Bilo je očigledno da je igra crveno-belih sramna, što su i navijači ispratili zvižducima na kraju poluvremena.

Stanković je reagovao tako što je u poluvremenu izvršio izmene i ubacio Arnautovića i Abu Fanija.

Iovako takna nit koja je držala Zvezdu u igri za plasman u plej-of, srušila se sredinom drugog poluvremena. Prvo je isključen Dejan Stanković posle burne reakcije na jednu sudijsku odluku, a zatim je nekadašnji član Partizana Igor Zlatanović iskoristio kontru i utišao Marakanu.

Pokušavala je Zvezda, stvarala određene prilike preko Bukarija pre svih, ali je do gola ipak ponovo stigla gostujuća ekipa. Nova kontra u 79. minutu i gol Ista kojim je stavljena tačka na konačnog pobednika.