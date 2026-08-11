SRAMNA CRVENA ZVEZDA BEZ LIGE ŠAMPIONA: Stankovićeva vojska se raspala bez ispaljenog metka protiv Hapoela
Srpski šampion je i u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona poražen od Hapoela Ber Ševe, ovog puta sa 2:0 (0:0).
Izraelci su ukupnim rezultatom 3:0 prošli u plej-of fazu, gde će za ulazak u Ligu šampiona igrati protiv Sabaha iz Azerbejdžana.
Crvena zvezda će u dvomeču sa Vitorijom iz Plzenja pokušati da se plasira u grupnu fazu Lige Evrope.
Strelci za goste bili su Igor Zlatanović u 61. minutu i Džon Ist u 79. minutu.
Crvena zvezda je od 57. minuta igrala bez Dejana Stankovića. Trener crveno-belih je dobio crveni karton pošto je burno reagovao posle jedne sudijske odluke.
Ako je prva utakmica možda delovala kao loš dan i posledica potcenjivanja rivala,. onda je druga utakmica potvrdila da je Zvezda daleko od forme za plasman u Ligu šampiona.
Crveno-beli su dobro krenuli pred oko 35-40.000 gledalaca i već u 3. minutu stigli do šanse. Beleže se još neke poluprilike, ali daleko da je to bilo opasno po gol gostiju. Zapravo, Hapoel je u prvom poluvremenu bio bliži vođstvu, imao je nekoliko velikih prilika.
Bilo je očigledno da je igra crveno-belih sramna, što su i navijači ispratili zvižducima na kraju poluvremena.
Stanković je reagovao tako što je u poluvremenu izvršio izmene i ubacio Arnautovića i Abu Fanija.
Iovako takna nit koja je držala Zvezdu u igri za plasman u plej-of, srušila se sredinom drugog poluvremena. Prvo je isključen Dejan Stanković posle burne reakcije na jednu sudijsku odluku, a zatim je nekadašnji član Partizana Igor Zlatanović iskoristio kontru i utišao Marakanu.
Pokušavala je Zvezda, stvarala određene prilike preko Bukarija pre svih, ali je do gola ipak ponovo stigla gostujuća ekipa. Nova kontra u 79. minutu i gol Ista kojim je stavljena tačka na konačnog pobednika.
U finišu meča isključen je Abu Fani i tako dodatno oslabio crveno-bele pred dvomeč sa Vitorijom iz Plzenja.
90+2' - Crveni karton za Abu Fanija
Crveno-beli su na svu muku ostali i bez Abu Fanija. Za ovu utakmicu i nije bitno, koliko za dvomeč protiv Vitorije iz Plzenja. oštar start na sredini terena, bez ikakve potrebe. Sudija je bio blizu.
84' - Duarte šutira u golmana Hapoela
Pokušali su crveno-beli, ali Brazilac šutira pravo u golmana gostiju.
80' - Izmena u Zvezdi
Poslednji adut crveno-belih je Aleksandar Katai. Ušao je umesto Hajaira Tiknizjana.
79' - GOOOL! CRVENA ZVEZDA - HAPOEL 0:2
Džavon Ist po svemu sudeći stavlja tačku na pokušaj Crvene zvezde da se plasira u Ligu šampiona.
75' - Izmena u Hapoelu
igor Zlatanović izlazi, ulazi Đibril Diop.
Defanzivac menja napadača. Jasna je namera trenera gostiju za preostalo vreme.
73' - Ajoj, šta uradi Arnautović
Sjajna lopta Ivanića, Arnautović je u trenutku bio sam ispred golmana, ali se sam sapelo i šansa je otišla u nepovrat.
66' - Dvostruka izmena kod gostiju
Izašli su Gaj Mizrahi i Niv Hohošuha, a ušli Mohamad Kanan i Mohamad Abu Rumi.
65' - Auh, Bukari ponovo neprecizan
Sa samo desetak metara Bukari šutira visoko preko gola. Bila je ovo odlična pozicija.
62' - Ivanić menja Kostova
Izmena, i to treća, u Crvenoj zvezdi.
Mirko Ivanić ulazi umesto Vasilija Kostova.
61' - GOOOL! CRVENA ZVEZDA - HAPOEL 0:1
Igor Zlatanović je strelac.
Odlična akcija gostiju, lopta je stigla do Zlatanovića koji je bio sam na 11 metara od gola. Bivši član Partizana praktično neometan je pogodio ugao gola Mateusa.
57' - Crveni karton za Dejana Stankovića
Burna reakcija trenera Crvene zvezde posle sporne situacije u kaznenom prostoru Hapoela.
Sudija Niberg je isključio Stankovića.
Nenad Sakić vodi ekipu u nastavku.
55' - Crvena zvezda tražila penal
Abu Fani je pao na ivici kaznenog prostora.
Skočili su fudbaleri domaćeg tima tražeći faul i penal, ali je sudija odmahnuo rukom.
51' - Kakav promašaj Bukarija
Abu Fani je uposlio Bukarija, ovaj ušao u kazneni prostor sam sa desne strane, ali je bio sebičan i šutirao preko gola. Imao je Duartea koji je bio u naletu po sredini gola.
Izmene u Zvezdi
Marko Arnautović i Abu Fani ulaze u igru.
Izašli su Timi Maks Elšnik i Džej Enem.
Zvižduci na Marakani
Nikako navijači Crvene zvezde nisu zadovoljni izdanjem svog tima u prvom poluvremenu.
Nije ni Dejan Stanković koji se hvatao za glavu.
44' - Korner za goste, Stanković se hvatao za glavu
Period mirne igre, a gosti su posle još jedne loše procene stigli do kornera.
Trener Dejan Stanković se hvata za glavu, očigledno nije zadovoljan igrom svog tima u prvom poluvremenu.
25' - Perec ponovo preti
Opasni Perec je snažno šutirao sa oko 25 metara, a Mateus izbio loptu u korner. Posle centaršuta nije bilo opasnosti po domaćina.
22' - Bukari iznudio žuti karton
Krenuo je Bukari po desnoj strani, a Rotmanu nije preostalo ništa nego da ga nepropisno zaustavi.
Prvi žuti karton na meču.
21' - Gosti ponovo u naletu
Zlatanović šutira, Lukasen izblokirao. Ist u nastavku gađa pored stative. Bilo je opasno.
15' - Mali prekid zbog sudara glavama
Duarte i Mizrahi su se sudarili glavama, prekid. Srećom, nema težih posledica.
13' - Velika sreća za Zvezdu
Zlatanović je gađao dva puta sa 5-6 metara, ali Lukasen blokira.
Gosti su se oslobodili pritiska.
9' - Greška Tiknizjana, Mateus brani
Pogrešio je levi bek Zvezde, lopta je došla do Pereca koji je šutirao sa 18 metara, srećom pravo u golmana Mateusa.
3' - Prva velika šansa
Kostov je šutirao sa oko 15 metara, ali je lopta otišla pored stative. Malo je nedostajalo da Zvezda povede.
Stanković promenio dvojicu igrača
U odnosu na očekivani sastav, Dejan Stanković je napravio dve pormene.
U veznom redu će umesto Abu Fanija od starta igrati Elšnik.
Dok će u špicu napada zaigrati Enem umesto očekivanog Arnautovića. Bruno Duarte, koji je igrao špica, ide na levu stranu, dok su u napadu još Bukari i Kostov.
Svakako je najveće iznenađenje to da nema Mirka Ivanića.
Sastavi
Crvena zvezda - Hapoel
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Glen Per Niberg (Švedska)
Crvena zvezda: Mateus – Seol, Lukasen, Eraković, Tiknizjan – Krunić, Elšnik – Bukari, Kostov, Duarte – Enem. Trener: Dejan Stanković
Rezerve: Guteša, Ivanić, Arnautović, Balov, Katai, Veljković, Abu Fani, Strika, Tebo Učena, Gudelj, Čam, Loizu.
Hapoel: Marsijano - Mizrahi, Miguel Vitor, Rotman, Amador - Jehušua, Lukas Ventura, Perec - Ist, Zlatanović, Ahmed. Trener: Ran Kozuh
Rezerve: Volf, Šani, Kanan, Ganah, Davidzada, Levi, Ohana, Koren, Hazut, Stojanov, Diop, Abu Rami.