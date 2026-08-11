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21:55

90+5' - Velika šansa za Ivanića

Marsijano brani šut sa 7-8 metara.

21:52

90+2' - Crveni karton za Abu Fanija

Crveno-beli su na svu muku ostali i bez Abu Fanija. Za ovu utakmicu i nije bitno, koliko za dvomeč protiv Vitorije iz Plzenja. oštar start na sredini terena, bez ikakve potrebe. Sudija je bio blizu.

21:50

Šest minuta nadoknade vremena

21:50

90' - Mateus sprečio novi pogodak

Gosti su pogodili stativu.

21:44

84' - Duarte šutira u golmana Hapoela

Pokušali su crveno-beli, ali Brazilac šutira pravo u golmana gostiju.

21:40

80' - Izmena u Zvezdi

Poslednji adut crveno-belih je Aleksandar Katai. Ušao je umesto Hajaira Tiknizjana.

21:39

79' - GOOOL! CRVENA ZVEZDA - HAPOEL 0:2

Džavon Ist po svemu sudeći stavlja tačku na pokušaj Crvene zvezde da se plasira u Ligu šampiona.

21:35

75' - Izmena u Hapoelu

igor Zlatanović izlazi, ulazi Đibril Diop.

Defanzivac menja napadača. Jasna je namera trenera gostiju za preostalo vreme.

21:33

73' - Ajoj, šta uradi Arnautović

Sjajna lopta Ivanića, Arnautović je u trenutku bio sam ispred golmana, ali se sam sapelo i šansa je otišla u nepovrat.

21:33

73' - Izmena u Zvezdi

Čam menja Bukarija.

21:27

66' - Dvostruka izmena kod gostiju

Izašli su Gaj Mizrahi i Niv Hohošuha, a ušli Mohamad Kanan i Mohamad Abu Rumi.

21:26

65' - Auh, Bukari ponovo neprecizan

Sa samo desetak metara Bukari šutira visoko preko gola. Bila je ovo odlična pozicija.

21:26

63' - Žuta karta za Jehošuha

Veznjak Hapoela je požuteo zbog prekrđaja nad Abu Fanijem.

21:25

62' - Ivanić menja Kostova

Izmena, i to treća, u Crvenoj zvezdi.

Mirko Ivanić ulazi umesto Vasilija Kostova.

21:21

61' - GOOOL! CRVENA ZVEZDA - HAPOEL 0:1

Igor Zlatanović je strelac.

Odlična akcija gostiju, lopta je stigla do Zlatanovića koji je bio sam na 11 metara od gola. Bivši član Partizana praktično neometan je pogodio ugao gola Mateusa.

21:16

57' - Crveni karton za Dejana Stankovića

Burna reakcija trenera Crvene zvezde posle sporne situacije u kaznenom prostoru Hapoela.

Sudija Niberg je isključio Stankovića.

Nenad Sakić vodi ekipu u nastavku.

21:16

55' - Crvena zvezda tražila penal

Abu Fani je pao na ivici kaznenog prostora.

Skočili su fudbaleri domaćeg tima tražeći faul i penal, ali je sudija odmahnuo rukom.

21:10

51' - Kakav promašaj Bukarija

Abu Fani je uposlio Bukarija, ovaj ušao u kazneni prostor sam sa desne strane, ali je bio sebičan i šutirao preko gola. Imao je Duartea koji je bio u naletu po sredini gola.

21:05

Počelo je drugo poluvreme

21:04

Izmene u Zvezdi

Marko Arnautović i Abu Fani ulaze u igru.

Izašli su Timi Maks Elšnik i Džej Enem.

20:50

Kraj prvog poluvremena

20:49

Zvižduci na Marakani

Nikako navijači Crvene zvezde nisu zadovoljni izdanjem svog tima u prvom poluvremenu.

Nije ni Dejan Stanković koji se hvatao za glavu.

20:45

Tri minuta nadoknade vremena u prvom poluvremenu

20:43

44' - Korner za goste, Stanković se hvatao za glavu

Period mirne igre, a gosti su posle još jedne loše procene stigli do kornera.

Trener Dejan Stanković se hvata za glavu, očigledno nije zadovoljan igrom svog tima u prvom poluvremenu.

20:28

25' - Perec ponovo preti

Opasni Perec je snažno šutirao sa oko 25 metara, a Mateus izbio loptu u korner. Posle centaršuta nije bilo opasnosti po domaćina.

20:27

24' - Pauza za osveženje

20:26

23' - Enem šutira preko gola

Tiknizjan je centrirao, a Enem glavom šutirao preko gola.

20:25

22' - Bukari iznudio žuti karton

Krenuo je Bukari po desnoj strani, a Rotmanu nije preostalo ništa nego da ga nepropisno zaustavi.

Prvi žuti karton na meču.

20:24

21' - Gosti ponovo u naletu

Zlatanović šutira, Lukasen izblokirao. Ist u nastavku gađa pored stative. Bilo je opasno.

20:23

18' - Ponovo sudar glavama

Elšnik je ovog puta stradao, morao je van igre da se oporavi.

20:22

15' - Mali prekid zbog sudara glavama

Duarte i Mizrahi su se sudarili glavama, prekid. Srećom, nema težih posledica.

20:21

13' - Velika sreća za Zvezdu

Zlatanović je gađao dva puta sa 5-6 metara, ali Lukasen blokira.

Gosti su se oslobodili pritiska.

20:11

11' - Perec šutira pored gola

Gosto su izveli slobodan udarac, Perec je šutirao preko gola.

20:08

9' - Greška Tiknizjana, Mateus brani

Pogrešio je levi bek Zvezde, lopta je došla do Pereca koji je šutirao sa 18 metara, srećom pravo u golmana Mateusa.

20:02

3' - Prva velika šansa

Kostov je šutirao sa oko 15 metara, ali je lopta otišla pored stative. Malo je nedostajalo da Zvezda povede.

20:00

Počela je utakmica

19:55

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18:47

Stanković promenio dvojicu igrača

U odnosu na očekivani sastav, Dejan Stanković je napravio dve pormene.

U veznom redu će umesto Abu Fanija od starta igrati Elšnik.

Dok će u špicu napada zaigrati Enem umesto očekivanog Arnautovića. Bruno Duarte, koji je igrao špica, ide na levu stranu, dok su u napadu još Bukari i Kostov.

Svakako je najveće iznenađenje to da nema Mirka Ivanića.

18:29

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Sastavi

Crvena zvezda - Hapoel

Stadion: Rajko Mitić

Sudija: Glen Per Niberg (Švedska)

Crvena zvezda: Mateus – Seol, Lukasen, Eraković, Tiknizjan – Krunić, Elšnik – Bukari, Kostov, Duarte – Enem. Trener: Dejan Stanković

Rezerve: Guteša, Ivanić, Arnautović, Balov, Katai, Veljković, Abu Fani, Strika, Tebo Učena, Gudelj, Čam, Loizu.

Hapoel: Marsijano - Mizrahi, Miguel Vitor, Rotman, Amador - Jehušua, Lukas Ventura, Perec - Ist, Zlatanović, Ahmed. Trener: Ran Kozuh

Rezerve: Volf, Šani, Kanan, Ganah, Davidzada, Levi, Ohana, Koren, Hazut, Stojanov, Diop, Abu Rami.