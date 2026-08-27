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17:46

Poznati sastavi:

Viktorija Plzenj: Viegele – Prebsl, Dve, Spačil – Memić, Červ, Hrošovski, Suare, Doski – Višinski, Adu

Crvena zvezda: Mateus, Lukasen, Veljković, Učena, Kostov, Krunić, Elšnik, Čam, Bukari, Ivanić, Arnautović!

17:17

Opsadno stanje!

Ne propustiteFudbalOPSADNO STANJE U PLZENJU! Pogledajte nadrealne scene: Češka policija u strahu od delija okupirala centralni trg!
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16:38

Gde gledati utakmicu?

Ne propustiteFudbalZVEZDA IDE PO NOVU EVROPSKU POBEDU: Evo gde možete gledati direktan prenos meča crveno-belih protiv Viktorije Plzenj
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16:37

Ovo je tim beogradskog tima!

Ne propustiteFudbalOVO JE TIM ZVEZDE ZA VIKTORIJU U PLZENJU: Rijera napravio samo jednu izmenu, evo ko igra umesto Seola
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16:37

Važna odluka!

Ne propustiteFudbalRIJERA DONEO ODLUKU PRED MEČ U PLZENJU! Španac nema dilemu - evo šta možemo da očekujemo od Crvene zvezde!
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16:37

Kakve su kvote?

Ne propustiteKvotaKO JE OVO OČEKIVAO?! Isplivao ŠOK podatak pred meč Crvene zvezde protiv Viktorije u Plzenju!
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16:34

Ove parole čekaju Delije!

Ne propustiteFudbal"KOSOVO JE SRBIJA" I "NEMA PREDAJE" SU PAROLE KOJE ČEKAJU DELIJE U PLZENJU: Navijači Viktorije poštuju Srbe kao slovensku braću i ne podnose albanske klubove
Viktorija Plzenj navijači