Viktorija Plzenj - Crvena zvezda: 19.00
Fudbal
VIKTORIJA PLZENJ - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli u Češkoj jure plasman u Ligu Evrope! /POZNATI SASTAVI/
Fudbaleri Crvene zvezde danas od 19 časova gostuju Viktoriji Plzenj u revanš meču plej-ofa za Ligu Evrope.
Crveno-beli imaju prednost od 3:0 iz prvog duela i sada će ići po novu evropsku pobedu.
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos meča čeka na dve televizije - Arena Sport Premium 1 i RTS 2.
Uživo
17:46
Poznati sastavi:
Viktorija Plzenj: Viegele – Prebsl, Dve, Spačil – Memić, Červ, Hrošovski, Suare, Doski – Višinski, Adu
Crvena zvezda: Mateus, Lukasen, Veljković, Učena, Kostov, Krunić, Elšnik, Čam, Bukari, Ivanić, Arnautović!
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