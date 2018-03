KUPCI, OBRATITE PAŽNJU: Grizman odlučio, sve će se znati pre Svetskog prvenstva

Španski mediji spekulisali su da je Barselona zainteresovana za Grizmana, zbog čega uprava Atletika namerava da mu ponudi poboljšani ugovor kako bi ostao u madridskom klubu.

Grizman je rekao da želi da ode na Mundijal "mirne glave".

"Želim da odem u Rusiju bez briga. Ne radi se o tome da znam gde ću igrati, već da mi glava bude mirna. To je možda dosadno, ali rekao sam sestri - bilo da ostanem ili ne, to mora da se reši pre puta u Rusiju. Smeta mi to što me svi pitaju o tome", rekao je Grizman, preneo je Skaj.

Grizman je 2016. godine bio treći u trci za Zlatnu loptu, iza Kristijana Ronalda i Lionela Mesija, a on je rekao da je koncentrisan na osvajanje trofeja sa ekipom, pa tek onda na individualna priznanja.

"Kada sam srećan, sve je u redu. Želim da osvojim Svetsko prvenstvo ili Ligu šampiona, a onda će doći red na Zlatnu loptu, ako dodje. Ja sam deo grupe i više volim da osvojim ekipni trofej. Na primer, trofej za najboljeg strelca Evropskog prvenstva - više bih voleo da osvojim to takmičenje", naveo je Grizman.

