MILOJEVIĆ PRED MLADOST: Imaju najbolji kontranapad u zemlji, i jako je teško igrati protiv njih

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da je njegovoj ekipi osvajanje Super lige Srbije glavni cilj ove sezone, kao i da će sve utakmice do kraja šampionata biti izuzetno teške, pa tako i predstojeća protiv Mladosti u Lučanima.

"Nama je ostalo prvenstvo kao primarni cilj, imamo dve utakmice do ulaska u plej-of. Sve utakmice će nam biti teške, i očekujem tvrdu i neizvesnu utakmicu u Lučanima", rekao je Milojević.

Zvezda će sutra od 17.00 gostovati u Lučanima ekipi Mladosti u 29. kolu Super lige Srbije.

"Gostujemo ekipi koja je i prošle godine, a i poslednjih nekoliko godina, pokazala da je u svom vrhuncu kao klub. Izborili su izlazak u kvalifikacije za Evropu, ove godine se bore za trofej sa trenerom koji ima najduži staž u Super ligi. Svi znamo Neška (Nenada Milovanovića), on se svrstava u red najboljih trenera u Srbiji. Ekipa koja uvek zna šta hoće, koja ima svoj sistem igre. Mladost je jako ozbiljan protivnik. U prvom delu prvenstva su imali slabije rezultate i zbog toga nisu u prvih osam. Imaju najbolji kontranapad u zemlji, i jako je teško igrati protiv njih", rekao je Milojević.

Zvezdi će posao biti otežan u Lučanima, pošto na gostovanje zbog povreda sigurno neće putovati Vujadin Savić i Mičel Donald, dok golman Milan Borjan nema prava nastupa zbog parnih kartona.

"Zdravstveno ne stojimo najbolje, vučemo posledice poslednjih utakmica koje smo igrali. Mislio sam da će neki igrači brže da se oporave, medjutim, jako je veliki rizik i videćemo ko će i da li će dobiti zeleno svetlo za utakmicu. Ne znam koliko je pametno rizikovati kod pojedinaca. Sa (Nenadom) Krstičićem i (Damijenom) Le Talekom ćemo videti kakva je situacija", rekao je Milojević.

On misli da je s Donaldom, koji je imao srčane probleme "sve u najboljem redu", ali da treba da se urade još neki pregledi, dok je o Saviću imao samo reči hvale.

"Vujadin se povredio baš kada je dobio poziv da debituje za 'A' reprezentaciju. Velika je čast svih nas zbog Vujadina, dobro je trenirao i igrao i zaslužio je poziv. Nažalost, povrede su stvari koje ne možete da kontrolišete. Mislim da je Vujadin dovoljno zreo da ovo prevazidje, i sačeka narednu priliku da debituje", dodao je Milojević.

Trener Zvezde osvrnuo se i loše terene u Srbiji koji često uzrokuju povrede igrača.

"Mislim da tereni treba da budu mnogo bolji. Mi plaćamo ceh loših terena i ovim povredama. Ne prebacujem time bilo kakvu odgovornost na ljude iz drugih klubova, i oni čine sve što mogu, ali živimo u zemlji gde znamo da imamo i dosta snega i padavina. Dosta sam naglašavao da mi je bitno zdravlje igrača. Loši tereni povećavaju mogućnost povreda. Možda to i jeste za neku raspravu u budućnosti i videti kako doći do rešenja i kako pomoći klubovima koji ne mogu to sami da reše. Ne radi se samo o kvalitetu fudbala koji je sigurno umanjen na takvim terenima, već o zdravstvenom stanju", rekao je Milojević.

On nije želeo da komentarište dešavanja u reprezentaciji Srbije.

"Mislim da reprezentaciji treba mir. Ja reprezentaciji želim kao građanin, kao trener velikog kluba, da se dobro pripremi za Svetsko prvenstvo", zaključio je Milojević.

kurir.rs / Beta

foto: FK Crvena Zvezda

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV SPORT) CIRKUS „MEDRANO“ ZA VIKEND U SUPERLIGI SRBIJE ?! Ili zašto će, opet, Kokeza biti kriv za sve?!

Kurir

Autor: Kurir