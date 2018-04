AU, JE L' MOGUĆE?! Otkriveno zašto je isključen Pep Gvardiola!

Liverpul je u revanšu savladao Siti rezultatom 2:1 i izborio plasman u polufinale najelitnijeg fudbalskog takmičenja u Evropi.

Međutim, postavlja se pitanje u kom pravcu bi utakmica otišla da glavni sudija Mateo La Hoz nije poništio gol Mančester Sitija zbog ofsajda. Upravo zbog te izuzetno diskutabilne odluke Španca, Gvardiola je zaradio isključenje na poluvremenu.

"Rekao sam mu da je bio gol, da je Milner dodao do Sanea i da je to čist gol, ali zbog toga me je isključio. Bilo bi drugačije da smo na poluvreme otišli sa 2:0. Nisam ga uvredio, samo sam rekao: 'Mateo, gol je.' Rekao sam da je lopta došla od Milnera, a s obzirom da je on igrač Liverpula, nije mogao biti ofsajd", tvrdi Gvardiola.

Španski stručnjak je čestitao Liverpulu zaslužen plasman u polufinale.

"Želim da čestitam Liverpulu i nadam se da će odbraniti engleski fudbal u polufinalu. Oni su vrhunski tim i imaju vrhunskog menadžera. Zaslužili su plasman dalje".

