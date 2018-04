ON NIJE ČOVEK, ON JE KANTA ZA SMEĆE! Bufon brutalno izvređao engleskog sudiju!

Fudbaleri Real Madrida plasirali su se u polufinale Lige šampiona, zahvaljujući golu Kristijana Ronalda sa bele tačke u nadoknadi vremena.

"Stara dama" je bila na korak da napravi senzaciju usred Madrida. Juventus je, nakon što je prvom meču izgubio 3:0, uspeo da se vrati u igru i da na Santijago Bernabeu povede sa 3:0, ali je engleski sudija Majkl Oliver u nadoknadi vremena dosudio penal za Madriđane. Odluka Olivera razbesnela je iskusnog Đanluiđija Bufona koji je zbog burnog protesta zaradio crveni karton. Popularni Điđi nije se smirio ni nakon meča. Žestoko je izvređao mladog engleskog sudiju.

"Sudija je izmislio penal, to je samo on video. Nepravedno je da ovako izgubimo i ispadnemo, pa to ne može da dosudi čovek. On nema srce, nego kantu za đubre. Svojim odlukama na kraju dokazao je da je ubica, životinja", rekao je Bufon.

"Ako sudija nema hrabrosti, ako nema ono što je potrebno da ima da bi sudio ovakve utakmce, bolje da ostane kod kuće, jede čips ili dođe na tribinu sa navijačima, suprugom i decom", dodao je iskusni golman.

Bufon je čestitao svojim saigračima na hrabroj i odličnoj igri u Madridu.

"Jako sam ponosan na sve što smo uradili u Madridu. Bili smo udaljeni samo jedan gol od čuda, a kraj je bio veoma jadan".

