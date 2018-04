ZVEZDA KORAČA KA TITULI Milojević: Nervira me balkanski mentalitet

"Utakmica je bila iz dva dela. U prvom poluvremenu je bio pravi derbi. Drugo poluvreme neću ni da komentarišem. Neću da pričam o neredima... Nervira me balkanski mentalitet, kad treba da igramo mi se samozadovoljavamo, radimo neke stvari koje ne radimo... Nije nam Partizan pretio, ali me ljuti penal. Ne treba to da nam se dogadja i to ću reći igračima", rekao je Milojević.

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas na svom terenu ekipu Partizana sa 2:1 u 157. "večitom" derbiju i tako napravili veliki korak ka osvajanju titule.

Zvezda sada ima devet bodova prednosti u odnosu na Partizan, ali Milojević ističe da još ništa nije rešeno.

"Ne, ovo ništa ne rešava. Iskren da budem, dosta je utakmica prošlo, a da Zvezda nije pobedila i mnogo smo želeli ovu pobedu, da pokažemo da smo najbolja ekipa u zemlji", rekao je trener Zvezde.

kurir.rs / Beta

foto: Dado Đilas

Kurir

Autor: Kurir