MILOJEVIĆ ZNA LISTU POJAČANJA: Petorica Srba za napad na Ligu šampiona!

Crvena zvezda želi trijumfalno da završi ovu sezonu, osvajanjem 28. titule po redu, a onda da se posveti pohodu na Evropu.

Tim povodom, generalni direktor Zvezdan Terzić i sportski direktor Mitar Mrkela u načelu su se dogovorili o nastavku saradnje s trenerom Vladanom Milojevićem. Stručnjak koji je ove sezone preporodio crveno-bele i doneo plasman u Ligu Evrope, a potom i prolaz iz grupne faze, rad je da ostane trener nekadašnjeg prvaka Evrope i sveta.

S tim u vezi, Milojević je predočio Terziću i Mrkeli fudbalere koje bi voleo da od leta vidi u dresu Crvene zvezde. Sa mnogima od njih već je postignut dogovor, a reč je o nekoliko srpskih igrača i kvalitetnih stranaca. Kako Kurir saznaje, glavne mete crveno-belih biće Dejan Meleg, Andrija Pavlović, Milan Gajić i Aleksandar Čavrić, a ponovo je postao interesantan i Danijel Aleksić, koji je zimus bio pred vratima Marakane.

Što se tiče stranaca, Crvena zvezda je rešila da kapitalna pojačanja pronađe u Južnoj Americi, odnosno u Brazilu, odakle bi trebalo da stignu plejmejker i napadač, koji bi trebalo da nadomeste zimski odlazak Gelora Kange i Ričmonda Boaćija. Naravno, biće i odlazaka s Marakane, a kako saznajemo, već sada ima konkretnih ponuda za Vujadina Savića, Nemanju Radonjića, Milana Rodića, Aleksandra Pešića i Luku Adžića, odnosno raspitivanja za Filipa Stojkovića, Slavoljuba Srnića, Nenada Krstičića i Milana Borjana. Gotovo izvestan je i odlazak stranaca Mičela Donalda i Damijena le Taleka, kojima u junu ističu ugovori s Crvenom zvezdom, dok su Nenad Milijaš i Dušan Anđelković pred završetkom karijere. Sigurno je da će neko od Zvezdinih kapitalaca biti prodat na leto, ali je isto tako izvesno da neće biti velike rasprodaje ekipe, odnosno da će Vladan Milojević insistirati na očuvanju igračkog kostura.

Stop nasilju nad ženama

ZVEZDA ŠTITI SNEŽANU BORJAN

Crvena zvezda se oglasila povodom neumesnog pominjanja Snežane Borjan, supruge svog golmana Milana Borjana, u emisiji „Partizanov vesnik“ autora Željka Pantića:

- Autor te emisije je u svojstvu standardnog mrzitelja i pljuvača najprizemnije vređao suprugu našeg golmana Milana Borjana, i to u trenutku kad je cela javnost osudila divljačke pretnje navijača Partizana. Umesto da i on takve postupke osudi, on opravdava i raspiruje mržnju. U vremenu kad se cela javnost bori protiv nasilja nad ženama, Partizan takvo nasilje javno podržava!