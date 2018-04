MIROSLAV ĐUKIĆ PRED UTAKMICU PARTIZAN - RADNIČKI: Samo da sudije ne budu u prvom planu

"Posle pobede protiv Čukaričkog našli smo se na pravom koloseku. Nadam se da ćemo nastavi sa tim, neće biti lako, ali igramo kod kuće i želimo da nastavimo sa dobrim utiskom od vikenda. Poštujemo Radnički, svima je u interesu da protagonisti budu fudbaleri, a sudije ne smeju da budu u prvom planu", izjavio je Đukić na konferenciji za medije u Sportskom centru Partizan Teleoptik.

Trener crno-belih rekao je da se posle odrađene suspenzije zbog crvenog kartona u derbiju vraća Sejduba Suma, dok neće moći da računa na Vladimira Stojkovića, Luku Cucina i Nemanju G. Miletića.

Đukić je dodao i da očekuje otvorenu utakmicu sa obostrano motivisanim rivalima, jer ističe da i Radnički, u čijem sastavu igra dosta bivših igrača Partizana, traži pobedu zbog mesta u Evropi.

"Dešava se da vaši bivši igrači budu motivisani, to se na zapadu rešava klauzulama. Oni žele da se dokažu i pokažu da su neopravdano napustili klub. Tako je i kada je reč o bivšim igračima Partizana", rekao je Đukić.

Đukić je rekao da bi i Marko Jovičić trebalo da izgradi imidž golmana koga će se protivnički igrači plašiti kao što je to slučaj sa njegovim iskusnijim kolegom Vladimirom Stojkovićem.

"Stojković je golman sa prestižom, a Marko bi trebalo da izgradi imidž, da ga se protivnici plaše. On bi trebalo da se sam izbori za to, ali to je proces. Verujemo Marku, jer znamo da će je odraditi bez problema", izjavio je Đukić.

Prema njegovim rečima, primljeni golovi u prethodnim utakmicama nisu posledica taktičkih grešaka već individualnih i problema sa koncentracijom, ali istakao da nema privilegovanih u izboru igrača za svaki meč.

"Svaki igrač je dobio šansu od mene. Nema privilegovanih, svi se bore za status. Igraju samo oni koji su najbolji u klubu. Da sam stavio Jevtovića i Zđelara i da smo izgubili derbi, svi bi rekli da smo previše defanzivno ušli u meč", rekao je Đukić.

Utakmica između Partizana i Radničkog, u trećem kolu plej-ofa Superlige, igra se sutra od 18 časova na stadionu u Humskoj.

