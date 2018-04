ZVEZDA SPREMNA ZA SLAVLJE POD BAGDALOM Milojević: Moramo da popravimo loš skor protiv Napretka

"Pozvao bih navijače da u što većem broju dođu u Kruševac i da podrže ove momke, jer su oni to zaslužili. Nastavljamo plej-of, igramo protiv ekipe koja je dobro odigrala kompletno takmičenje do sada i jedine ekipe sa kojom mi imamo negativan skor. U Kruševcu smo izgubili, a na Marakani smo osvojili po bod i probaćemo da to sutra ispravimo", rekao je Milojević.

Crvena zvezda će sutra gostovati u Kruševcu ekipi Napretka, a eventualnom pobedom osvojila bi titulu prvaka Srbije.

"Nama matematički nedostaje još jedna pobeda, ali ekipa kao što je Crvena zvezda u svakoj utakmici mora da ide na pobedu, da igra dobro, pa čak i u prijateljskom susretu. Daćemo sve od sebe i sutra u Kruševcu, ovo je sport i videćemo kako će se završiti utakmica", rekao trener Zvezde.

On na sutrašnjoj utakmici neće moći da računa na Milana Rodića i Nenada Milijaša zbog kartona.

Milojević se potom osvrnuo i na rad trenera Milorada Kosanovića u Napretku.

"Ambijent u Kruševcu je uvek jako lep, Kruševljani vole svoj klub i svoj grad i oni i zaslužuju Napredak ; ovakav kakav jeste. Oni su iskusna ekipa, iskusno vođena, jedni su od retkih koji imaju stabilnog finansijera i to se odražava i na njihovu igru. On je zaista iskusan trener, njegove izjave su uvek igra reči. Prošli put je akcenat bacio na pošteno sudjenje, ovog puta na to slavlje titule u Beogradu. U svakom slučaju respektujem gospodina Kosanovića i ne bih dalje komentarisao", rekao je Milojević.

Utakmica 34. kola Super lige Srbije između Napretka i Crvene zvezde igraće se sutra od 16.00 u Kruševcu.

