RADONJIĆ: Jedva čekam proslavu titule sa navijačima!

"Jedva čekam da proslavimo titulu na našem stadionu sa navijačima. Verujte mi da mi vreme od kada smo obezbedili titulu do utakmice sa Voždovcem traje kao godina, koliko željno iščekujem da se da podelimo radost sa navijačima. Očekujem da će biti pun stadion u subotu, Zvezdi nikada nije nedostajalo podrške, navijači su na svakom meču uz nas i verujem da će tako biti i na proslavi titule. Svi zajedno smo zaslužili nezaboravnu atmosferu tog dana", izjavio je Radonjić za klupski sajt.

Mladi fudbaler, strelac izjednačujućeg gola na gostovanju protiv Vojvodine, rekao je da mu je drago što je nastavio sa pogocima i da se nada da će sezona biti završena trijumfalno u subotu.

"Mi smo Crvena zvezda i moramo uvek da pobeđujemo. Drago mi je što sam postigao još jedan gol, nadam se da ću nastaviti seriju i na meču protiv Voždovca, da obeležimo titulu na najbolji mogući način", rekao je Radonjić.

Kako je naveo, uprkos teškom vremenu za igru, crveno-beli su u nastavku podigli nivo igre i došli do pobede u Novom Sadu.

"Bilo je jako teško vreme za igru, nismo odigrali prvo poluvreme na našem nivou. Trebalo nam je malo vremena, sa šefom smo se u pauzi dogovorili da izađemo visoko u nastavku meča, da igramo kao što smo to radili uvek do sada. Ispoštovali smo dogovo iz svlačionice i to nam se isplatilo. Iako tri boda ništa ne menjaju u rasporedu na tabeli nama je uvek najvažnije da pobeđujemo i drago mi je da smo i u Novom Sadu to uspeli", rekao je Radonjić.

Tanjug, foto: Dado Đilas

