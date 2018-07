SVETSKI PREVARANT U SRPSKOM FUDBALU: Slagao pola sveta, pa došao da igra kod nas (VIDEO)

Čibaro je u prošloj sezoni odigrao sedam mečeva za Slobodu u Prvoj ligi Srbije, od čega dva kao starter, dok je pet puta ulazio sa klupe, stoji na specijalizovanom sajtu "Transfermarkt".

Na društvenim mrežama kruži priča da se Tinotenda Čibaro predstavio Užičanima kao bivši kapiten omladinaca Mančester sitija. Kao dokaz, priložio je sliku, na kojoj, ispostavilo se, uopšte nije on. Zapravo igraču za koga tvrdi da je on, lice se ne vidi od lopte.

"Igranje u Mančester sitiju je bilo sjajno iskustvo koje mi je pomoglo da se razvijem i kao igrač i kao individua. Takođe mi je dozvolilo da igram sa nekim fenomenalnim igračima. Naučili su me mnogo što me je učinilo fudbalerom kakav sam danas. Ako si jednom deo 'građana', uvek ćeš biti. Sjajno je videti kako igrači igraju i kako napreduju kao klub. Iako deo mene želi da sam i dalje deo toga, siguran sam da me još mnogo tek čeka. Nikad neću prestati da prevazilazim nove izazove", rekao je Čibaro za "Standard" iz Zimbabvea.

U istom intervjuu je sumirao utiske iz Srbije.

"Uspeo sam da se fino snađem u Srbiji. Moram da priznam da mi je bilo teško prvih par meseci, nažalost, povredio sam se pre prve utakmice. Pomogli su mi fizioterapeut i medicinski tim i noga se oporavila. Fudbalski standardi su divni, dosta se insistira na fizičkim karakteristikama i daću sve od sebe da se prilagodim takvom načinu igre", zaključio Čibaro.

