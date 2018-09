JOKANOVIĆU NAJDRAŽE POBEDE U REPREZENTACIJI: Klupa Srbije je zauzeta, kao i ja, ali zašto da ne?

"On se adaptirao, ali nije mu bilo mnogo ni potrebno. Na kraju krajeva, došao je iz Njukasla, samo se spustio do Londona... Od prvog dana je pokazao da je odličan profesionalac, gura sâm sebe da bude sve uspešniji i znam da ga svi ljudi u klubu cene kao pšravog profesionalca i dobrog momka spremnog da se bori za ovu ekipu. Meni je to najveća satisfakcija - osim što je izvrstan fudbaler, Mitrović je pokazao da je mnogo dobra osoba za grupu".

Na pitanje kako bi sebe opisao kao menadžera, Jokanović odgovara:

"Pokušavam da nađem način da me igrači veruju i da me igrači respektuju. Postoje dva puta da se zaradi poštovanje. Jedan je da budeš diktator i da ih gnječiš, da im ne daš da dišu, što je legalno, ali je kratkog daha jer taj autoritet se brzo potroši. Autoritet koji ja pokušavam da stvorim jeste da im pokažem da ipak znam više od njih i da mogu da im pomognem, da im pokažem da je najbolja opcija i za tim i za njih ako me budu pratili. Pokušavam da imam kvalitetne ljude oko sebe, one koji nisu uvek saglasni sa mojim mišljenjem i koji su vredni i lojalni".

Prethodnih godina, svaki put kada bi klupa reprezentacije Srbije bila upraženjena, spominjalo se ime Slaviše Jokanovića, a ni on ne beži od uloge selektora Orlova u budućnosti.

"Uživam u svojoj profesiji, donela mi je mnogo životnih iskustava, i kao fudbaleru i kao treneru. Nemam uopšte nameru da se penzionišem ili da idem da pecam sada, nadam se da ću moći da radim još 20 godina. A što se tiče selektorske pozicije, zašto da ne, velika je čast biti na čelu reprezentacije svoje zemlje. Ja sam ranije branio boje Jugoslavije 60 i nešto puta (64 meča, 10 golova), ne bi bilo neobično da mi se u jednom momentu ukaže takva šansa, a videćemo hoće li u tom momentu to biti realno ili ne. Dok sam bio fudbaler, pobede u dresu reprezentacije bile su mi najdraže, sigurno bi mi bile najdraže pobede i kao treneru Srbije. Ipak, u ovom trenutku to mesto u reprezentaciji je zauzeto, a ja sam isto zauzet. Sada nije realno, ali u budućnosti, zašto da ne?"



