IVAN GOLAC ŽESTOKO ODGOVORIO MILORADU VUČELIĆU: Proziva nas družina Miki Mausa!

Reči predsednika Partizana Milorada Vučelića da klipove u točkove crno-belih zabadaju partizanovci, i to uvek isti dežurni kritičari koji od medija dobijaju priznanje legende Partizana, izazvale su žestoku reakciju.



Bivši igrači trener crno-belih Ivan Golac, kao jedan od kritičara svega što se dešava u Humskoj poslednjih godina, odgovara prvom čoveku kluba:

- Nisam ja legenda, oni su, jer su osvajali titule i širili ugled Partizana u svetu. Po njima, ovaj položaj kluba nije za kritiku, budući da svoj posao obavljaju fenomenalno. Kada je u pitanju ta družina Mikija Mausa, Šilje i Paje Patka, onda je to jedno opšte veselje i zanimljiva priča za široke narodne mase - ironičan je Golac.

foto: Pritnscreen

Šta vam najviše smeta?

- Nema domaćina, nema domaćinskog vođenja Partizana, koji je bio gigant, strah i trepet za Evropu. Pričalo se godinama o Partizanu, o ozbiljnim i lepim stvarima, a onda dođete u situaciju u kojoj ste danas. Pa, to se stanje stvaralo godinama voljom nedomaćina, o kojima štampa nije imala hrabrosti da piše.

Gde je najveći problem u klubu?

- Kad ne odete u Evropu, sezona je završena. To su činjenice o kojima govorim, nije kritika! Milorad Vučelić je novinar, on bi morao da pravi razliku između ta dva pojma bez obzira na to što bi njemu više odgovaralo da pričamo o sjajnoj igri, poslovanju, perspektivi kluba. Kome treba obmanjivanje? Kada dođete do te faze, vaš ostanak gubi smisao.

Okupljanje tima iz 1978 u kafani

Šta je za vas domaćinsko vođenje kluba?



- Domaćin je neko ko pravilno usmerava klub, stvara novac, dogovara transfere, a ne kao trenutna ekipa u klubu. Oni jednostavno ne osećaju Partizan kao svoju kuću. Sada je bilo okupljanje generacije povodom 40 godina od osvajanja jedne od najznačajnijih titula u istoriji Partizana, 1978. godine, pod vođstvom trenera Mladinića. Niko se od njih nije setio da pozove te ljude, a došli su Moca Vukotić, Nikica Klinčarski, Aca Trifunović, Refik Kozić čak iz SAD. Bili smo u restoranu u blizini stadiona, mi, koji smo stvarali istoriju...



U kući slavnih Dandi junajteda

Kakav odnos imate sa bivšim klubovima?

- Za razliku od ljudi iz Partizana, nedavno sam dobio poziv iz Dandi junajteda, koji će me 15. februara na klupskoj svečanosti primiti u Kuću slavnih, a ja sam tu čast već doživeo u Sautemptonu. Tamo gde sam ja igrao uvek se spominjalo ime Partizana, ponosno sam ga nosio i na najbolji način predstavljao. A sad dolazim u situaciju da ovima odgovaram...

