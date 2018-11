ZVEZDIN SAN O EVROPSKOM PROLEĆU ŽIVI: Evo koji rezultati u poslednjem kolu odgovaraju crveno-belima

Uoči poslednjeg kola Napoli je prvi sa 9 bodova, Pari Sen Žermen drugi sa 8, treći je Liverpul sa 6, dok Crvena zvezda ima 4 boda.

Crvena zvezda može do trećeg mesta u grupi C čime bi obezbedila plasman u Ligu Evrope. Za to je pre svega potrebno da pobedi u Beogradu Pari Sen Žermen 11. decembra.

Međutim, četi Vladana Milojevića to nije dovoljno. Mora da se poklopi i rezultat iz Liverpula, gde Napoli treba da slavi.

Moguće ili ne, pokazaće poslednje kolo koje je na programu 11. decembra.

