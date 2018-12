BOMBA U JANUARU: Zvezdin Kejn Milan Pavkov ide u Seltik!

Škotski Seltik ozbiljno je zagrejan za Milana Pavkova! Crvena zvezda bi u zimskom prelaznom roku mogla da ostane bez visokog napadača i junaka pobede nad Liverpulom u Ligi šampiona.



Višestruki prvak Škotske je još tokom letnjih meseci skautirao Milana Pavkova i čini se da bi on po svojim karakteristikama bio idealan napadač za ostrvski fudbal. Visok je i veoma snažan, a trener Kelta Brendan Rodžers bio je oduševljen Srbinom posle utakmice sa Liverpulom. Veruje da bi on bio pravo rešenje za napad Seltika koji kuburi sa ubojitim fudbalerima. Naime, Seltik ima samo dvojicu napadača. Na pozajmici iz PSŽ ima centarfora Odsona Eduara (20), kao i domaćeg špica Lija Grifitsa (28).

Milan Pavkov ima specifičan ugovor sa Crvenom zvezdom, odnosno dve plus jednu godinu. Iako je visoki napadač rekao posle utakmice sa Liverpulom da još ne zna šta će biti sa njegovim ostankom na Marakani, generalni direktor Zvezdan Terzić objasnio je da će se njemu automatski aktivirati još jedna godina ugovora, to jest da će ostati do juna 2020.

- Milan Pavkov ima čvrst ugovor do 2020. godine i sigurno je da bar još jednu sezonu ostaje na Marakani. Kao što je sigurno da ćemo po isteku tog ugovora sesti i razgovarati o produžetku saradnje. Tek su mu 24 godine, pred njim je blistava karijera i nadam se da će nastaviti normalno da se razvija - rekao je Zvezdan Terzić.



Seltik se krajem letnjeg prelaznog roka raspitivao za cenu Milana Pavkova. Navodno je bila spremna ponuda od 1.000.000 evra, ali do realizacije transfera nije došlo. Kako Kurir saznaje, počasni predsednik kluba Dragan Džajić insistirao da visoki napadač ostane na Marakani uprkos ponudama iz Škotske i Turske. Popularni Džaja je kao i kod Nikole Žigića i Nemanje Vidića dobro procenio buduću vrednosti Milana Pavkova.

Oni postaju slobodni na leto Vujadin Savić

Godine: 28

Pozicija: štoper

Ugovor: 30. jun 2019.

Vrednost: 1.800.000 Filip Stojković

Godine: 25

Pozicija: desni bek

Ugovor: 30. jun 2019.

Vrednost: 2.250.000 Nenad Krstičić

Godine: 28

Pozicija: zadnji vezni

Ugovor: 30. jun 2019.

Vrednost: 2.250.000 Slavoljub Srnić

Godine: 26

Pozicija: krilo

Ugovor: 30. jun 2019.

Vrednost: 1.180.000

Kurir sport/A. Radonić

Foto Kurir

Kurir

Autor: Kurir