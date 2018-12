KLOP UHVAĆEN U VELIKOJ LAŽI! Nemac se pravdao posle sramnog ponašanja, a onda ga je trener Evertona potpuno RAZOTKRIO! (VIDEO)

Mreže su mirovale do 96. minuta, kada je Divok Origi iskoristio poklon Pikforda i prosledio loptu u mrežu za pobedu Liverpula 1:0.

Igrao se šesti minut sudijske nadoknade. Duga lopta pred šesnaesterac Evertona, Virdžil van Dajk je šutirao, ali mu je lopta prešla preko noge, pa je uz veliki luk putovala ka golu Evertona. Gotovo svi igrači su već krenuli ka sredini terena, ali je golman Pikford napravio veliku glupost. On je u skoku zapravo vratio loptu u teren, iako je išla u gol-aut... Pala je na prečku pa na glavu Origija.

Klop nije mogao da obuzda emocije u tom momentu. Nemac je preterao u slavlju, utrčao je u teren i bacio se u zagrljaj golmanu Alisonu. Nije poštovao protivnika u tim momentima.

Bivši engleski reprezentativac Deni Mils žestoko je iskritikovao Klopa zbog ponašanja.

"Šokantno je ono što je uradio. Nemam problem s tim da neko slavi u prostoru u kom treba to da radi, sa svojim stručnim štabom. Ali da utrčiš na teren.... Pa da je navijač bio bi uhapšen zbog toga. Mislim da je pokazao manjak poštovanja prema Evertonu i on to zna", rekao je Mils.

Klop je nakon meča rekao da je uputio izvinjenje menadžeru Evertona zbog svog nedoličnog ponašanja.

"Odmah nakon utakmice sam uputio izvinjenje. Rekao sam mu koliko cenim njegov rad jer je neverovatno ono što radi sa ekipom. Oni su sjajni", rekao je Klop, ali je nedugo zatim uhvaćen u laži...

Trener Evertona Marko Silva ga je razotkrio.

"Ne, nije mi se izvinio. Svi me pitaju za to što je on uradio, a ja to nisam video. Ne znam šta je uradio, pa ne mogu sad da kažem da je bilo omalovažavajuće. Kada pogledam snimak znaću ", rekao je nakon meča Silva.

