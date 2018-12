DALIĆ IMA DILEMU: Hrvatski selektor opet odbija milione, a ovo je njegovo objašnjenje

On je sa Hrvatskom u julu igrao finale Svetskog prvenstva u Rusiji, a nakon toga su usledile ponude inostranih klubova. Između ostalog, Dalić je mogao da se uhlebi u Kini gde bi dobio osam miliona evra godišnje i ugovor na tri godine. Odbio je.



"Ovih dana došla je još jedna ponuda, sveža, aktuelna i bogatija nego ona iz Kine o kojoj se pisalo. Stalno me neko zove i ponekad se zapitam imam li pravo da budem takav prema svojoj porodici, da odbijam sve te ugovore koje mi nude jer je fudbal prolazan, danas jesi, sutra nisi. Ko zna hoće li ubuduće biti takvih prilika. Rekao sam sâm sebi 'biće još boljih'. I nadam se da hoće, ali nekad se baš zapitam imam li pravo da budem neodgovoran prema sebi i porodici i da sve odbacim", rekao je Dalić.

Mada kaže da šanse treba koristiti, za Hrvatsku ga i dalje veže osećaj privrženosti, jači od para.



"Kad dođe šansa, treba je iskoristiti. Zasad je to tako kod mene, dokle će biti ne znam. Pratim svoj osećaj, ugovor mi ništa ne znači. Ugovor imam, ali uopšte me ne zanima, niti me veže. Ovog časa veže me samo moj osećaj, čim osetim da to više nije to, pokupiću se. Neću da budem selektor sto godina, braneći svoje mesto. Sad je takva situacija, videćemo", kaže Dalić.



