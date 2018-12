DOK SU SE MOJI DRUGOVI ALKOHOLISALI, JA SAM VREDNO TRENIRAO! Tadić otvorio dušu posle velikog uspeha u Ligi šampiona: Talenat sam nasledio od oca koji nije imao novca da napravi veliku karijeru!

Tadić je mrežu Bajerna zatresao 62. minutu, kada se našao na pravom mestu prilikom odlične akcije tima iz Amsterdama.

U 82. kada je bio precizan sa 11 metara, ukopavši golmana Nemaca Manuela Nojera u mestu.

Tadić je do sada psotigao pet golova u Ligi šampiona, koju će Ajaks nastaviti i na proleće.

Sezonu iz snova u Ajaksu igra srpski fudbaler Dušan Tadić, koji je posle četiri godine u Engleskoj odlučio da letos promenio sredinu i vrati se u Holandiju gde uživa u lepoti igre.

Shvatio je da ga Engleska iscrpljuje i troši previše snage pa je prebegao u Holandiju gde se, kako kaže, igra čist fudbal.

- Dok sam bio u Sautemptonu bilo je sjajno, ali to u isto vreme troši dosta od tvog tela. Znao sam šta mogu da očekujem u Holandiji, čist fudbal, a to je najbolja stvar za mene. Na sve to Ajaks igra u Ligi šampiona i takmiči se za titule. U momentu kada mi je menadžer krajem prošle sezone rekao da je Ajaks jedan od zainteresovanih klubova, bilo mi je sve jasno - rekao je Tadić na početku opširnog intervjua za holandski "Voetbal International".

foto: Reuters

Tadić se prisetio i fudbalskih početaka i trenutaka kada je, vođen životnim ciljevima i strastima, zanemario sitna zadovoljstva svojih drugara kako bi se posvetio lopti.

- Kada su moji vršnjaci koji su mogli svašta sa loptom išli da piju alkohol, ja sam vreme provodio u školi i na fudbalu. Radio sam dosta na fizičkoj spremi, da budem jači. To nije bio luksuz već potreba. Igrao sam mečeve kao napadač protiv prljavih igrača koji samo gledaju kako da te udare i uplaše. Shvatio sam da moram da budem jak i da ih se brzo otarasim. Tako sam postao bolji i stigao do Holandije - rekao je Tadić i otkrio gde je načinio prve prve fudbalske korake:

- Stao sam prvi put na fudbalski teren sa šest godina. I nisam želeo da ga napustim. Sa 14 me je želela Vojvodina, sa sjajnom fudbalskom školom. Nešto kao Ajaks, samo na Balkanu. Morao sam da se preselim sa sestrom u Novi Sad. Tada sam naučio kako da stanem na noge. Moj otac je bio jako dobar fudbaler - naveo je srpski fudbaler.

Veliku zahvalnost Tadić duguje najvećem kritičaru, ocu, koji zbog nedostatka novca nije uspeo da napravi ozbiljniju fudbalsku karijeru.

- Imam talenat na oca. On se bolje služio desnom nogom, igrao je na sredini. Samo, živeo je u selu, pa nije imao novca da napravi profesionalnu karijeru. Morao je da radi. Drago mi je što sam ga učinio ponosnim svojim dostignućima. Zna da bude vrlo kritički nastrojen. Kada odgleda moj meč kaže mi šta sam radio dobro, ali posebno ono što bi trebalo bolje da radim sledeći put. Ako sam želeo da budem bolji od drugih morao sam da živim za to - naveo je Tadić.

Kurir sport/Voetbal International

Foto: Starsport

Kurir

Autor: Kurir