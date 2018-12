NOVOGODIŠNJI RASPORED: Promenjeno radno vreme stadiona Marakane za praznike!

Zvanična prodavnica našeg kluba na Marakani radiće skraćeno u ponedeljak, 31. decembra, od devet do 18 časova.



Neradni su 1. i 7. januar 2019. godine, dok će Red Star šop u ostalim prazničnim danima raditi prema uobičajenom režimu.



Što se tiče muzeja FK Crvena zvezda, koji se nalazi na zapadnoj tribini stadiona „Rajko Mitić“, on će poslednjeg dana 2018. godine raditi od 9 do 17 časova i neće raditi prva tri dana 2019, što znači da će opet biti otvoren 4. januara. Takođe, za posetioce neće biti otvoren na Božić, 7. januara.



Kada je reč o Servisu za članstvo, koji se takođe nalazi na zapadnoj strani Marakane, neće raditi od 31. decembra do 8. januara, a ostalim radnim danima je otvoreno od 9 do 17 sati i vikendom na dan utakmice naših fudbalera.

Kurir sport

Foto: FK Crvena zvezda

Kurir

Autor: Kurir