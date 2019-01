ŠAPČANI PALE MOTORE: Mačva počela pripreme za nastavak sezone u Superligi!

Okupljene igrače i medije u svom obraćanju pozdravio je najpre predsednik FK „Mačva“ Ivica Kralj, a potom i šef stručnog štaba Darko Tešović. U godini koja predstavlja značajan jubilej – 100 godina postojanja i rada FK „Mačva“ predsednik Ivica Kralj ističe da će dobri rezultati biti na prvom mestu, i da su ka tome usmerene ambicije celog kluba.

„Kao i prethodnih godina, tako i ovoga puta ne menjamo u značajnoj meri ekipu. Odlazaka u ovoj polusezoni još uvek nije bilo, što ne znači da ih neče biti, jer je i ovoga puta za pojedine igrače zainteresovano nekoliko inostranih klubova. Što se tiče dolazaka, za sada novjalija u klubu je Marko Mijailović koji igra na poziciji desnog štopera i beka, a takođe su se vratili i igrači koji su bili na pozajmicama. Neki igrači će ostati, neki takođe ponovo biti prosleđeni u druge sredine jer je za njih naravno najbitnije da igraju i budu što spremniji za leto. Očekujem jednu uspešnu polusezonu, što znači pre svega stabilizaciju rezultata, a imamo i ambiciju da pokušamo da se domognemo plejofa, Verujemo da imamo snage i kvaliteta za tako nešto. U narednih šest meseci takođe ćemo pokušati da afirmišemo još nekoliko mladih igrača, koji će u nekom narednom periodu biti nosioci Mačve. Pozivamo navijače da i u nastavku sezone budu velika podrška sa tribina i mislim da se igrači na najbolji mogući način oduže šabačkoj publici“, rekao je Ivica Kralj.

Crveno-crni će prvi deo priprema odraditi u Šapcu, a potom ih očekuju pripreme u bugarskom gradu Burgas, od 27. januara do 08. februara, gde će odigrati četiri pripremne utakmice. „Naš klub ima dobar igrački kadar i mislim da neće biti nekih velikih promena. Ukoliko možemo da zaista pojačamo neke pozicije u ekipi, to ćemo i učiniti. Doveli smo Marka Mijailovića iz Bežanije koji može da odgovori na dve pozicije u ekipi i to je ono što nam je trebalo u ovom delu sezone koja je za nama. Sve ostalo je na mestu i ja njima nemam šta da dodam, sem da budu vredni, radni jer samo na taj način mogu stići do našeg zajedničkog cilja, a to je da igramo plejof. Možda to deluje nerealno za mnoge ljude, ali mi smo sportisti i ja ispred svojih igrača verujem da to možemo“, naveo je Tešović.

Prvom timu priključili su se iz omladinskog pogona Mačve, Zoran Zejić i Marko Dželebdžić, a svoja pojačanja dobio je i Stručni štab. Trener prvog tima u šabačkom superligašu je Dejan Grujić, trener golmana Vladimir Ćirić, a kondicioni trener Stefan Petrović. „Kompletirali smo stručni štab, nedostajalo je nekoliko trenera kada sam preuzeo funkciju šefa stručnog štaba. Za jedan ozbiljan rad i napredak potrebni su i kvalitetni i ozbiljni treneri. Došli su momci koji žele da rade i da napreduju, uz naravno pomoćnog trenera Dragoslava Kostića koji je sa mnom od prvog dana. Sigurno nas očekuje još bolji rad i što se tiče igrača, jer ovo je sport u kojem nikada ne znate sve i uvek možete da naučite mnogo“, dodao je Tešović.

Kapiten crveno-crnih Filip Pejović kaže da u pripremni deo ulaze potpuno spremni i orni za što kvalitetniji rad sa zajedničkim ciljem da se domognu plejofa. „U godini kada slavimo vek postojanja, svi imamo ambiciju da napravimo korak više i da pokušamo da izborimo mesto u plejofu. Sve će zavisiti od naših pruženih igara na terenu, zato moramo što bolje da se pripremimo. Rasploženje i atmosfera u svlačionici su izuzetni i to je ono što našu ekipu krasi već godinama, jer smo svi već dugo zajedno. To nas drži i kada je težak period i daje snagu da ga prebrodimo i ponovo počnemo sa dobrim rezultatima i uspesima. Navijačima poručujem da imaju veru u nas i u nastavku sezone nadam se da će biti brojniji i na mečevima koje igramo u Šapcu sa protivnicima koji nisu toliko atraktivni kao što je to slučaj kada dočekujemo Partizan ili Crvenu zvezdu“, poručio je kapiten Pejović.

Novajlija u redovima Mačve Marko Mijailović je ponikao u Zvedinoj školi fudbala i prošao sve selekcije Srbije od U-16 do U-20. U Mačvu je došao iz FK Bežanija. „Trener Tešović me poznaje od ranije, došao sam na razgovor i drago mi je što sam u klubu koji je stabilan superligaš. Mačva ima velike ambicije, to je klub koji ima i brojnu publiku na svom stadionu i pored Partizana i Crvene zvezde najviše pratim aktivnosti Mačve. Sve te stvari su presudile da karijeru nastavim u Šapcu i da dam svoj doprinos u ostvarenju zajedničkih ciljeva“, rekao je Mijailović.

Prvi prijateljski susret u pripremnom periodu zakazan je za 24. januar sa ekipom Teleoptika u Zemunu. Inače, polovinom februara u nastavku takmičarske sezone, u okviru 22. kola Šapčani dočekuju ekipu Mladosti iz Lučana.

Foto: FK Mačva

