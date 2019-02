POROCI SU IM RAZORILI KARIJERE! MOGLI SU DA BUDU NAJBOLJI IKADA, ALI FLAŠU SU VOLELI VIŠE OD LOPTE! Ovo su najveći alkoholičari u istoriji fudbala! (FOTO, VIDEO)

Predstavljamo vam "crnu listu" najvećih alkoholičara u svetu fudbala.

Pol Gaskojn

Prvo mesto zauzima svakako Pol Gaskojn, engleski fudbaler koji je važi za jednog od najtalentovanijoh u svojoj generaciji, ali ga je ljubav prema alkoholu sprečila da dostigne sam vrh. Gaskojn je čak borvaio i u ustanovama za odvikavanje od ove supstance, ali ni to nije pomoglo. I danas ovom Englezu druženje sa čašicom stvara probleme.

Garinča

Iako je bio jedan od najboljih fudbalera kojeg je imala ova planeta, Garinča je u 49. godini života premunuo upravo od posledica koje mu je zadalo druženje sa alkoholom. Brazilac koji ispisao istoriju svetskog fudbala celu karijeru je proveo u domovini, a najbolje partije pružao je u dresu reprezentacije.

Džordž Best

Legenda Mančester Junajteda ostaće upamćen kao jedan od najboljih fudbalera koji je igrao na Ostrvu, ali majstorije koje je pružao na travnatom terenu, upropastio je zbog ljubavi prema flaši. U svojoj desetogodišnjoj karijeri u dresu Crvenih đavola, sve vreme se borio sa zavisnošću, koju je kasnije lečio u manjim sredinama, a preminuo je u 59. godini.

Sokrates

Brazilski doktor u kopačkama svoju briljantnu karijeru začinio je alkoholom i stao u red fudbalera kojima je bio bitniji provod od zdravog načina života. Sokrates je jedan od retkih fudbalera koji je sreću okušao u Evropi, a tada jaka Fiorentina njemu nikako nije odgovarala, upravo zbog nedovoljne slobode da se druži sa čašicom. Preminuo je u 59. godini.

Adriano

Najsvežiji primer na ovom spisku svakako jeste brazilski as Adriano, koji je nastupajući za Inter u ranim devedesetim pokazao do tada retko viđen talenat. Smešila mu se blistava karijera, pružao je nesvakidašnje partije, a onda se okrenuo brazilskom načinu života, koji je podrazumevao litre i litre alkoholnih pića uz žurke do zore. Izgubio je kontrolu, veliki klubovi su bili nezaintresovani za njega, te on sada igra u Americi.

