MILOŠ NINKOVIĆ OTVORIO DUŠU: Supruga je htela da me ostavi zbog Crvene zvezde!

Miloš Ninković prva je zvezda australijske lige. Fudbaler Sidneja otkrio je tamošnjim medijima zanimljivosti iz privatnog života, a ono što je posebno zaintrigiralo javnost jeste njegov odnos sa suprugom Dejanom.



Miloš Ninković je iznenadio celokupnu evropsku javnost kada je 2013. godine potpisao za Crvenu zvezdu, iako je posle isteka ugovora sa Dinamom iz Kijeva imao unosnije ponude od klubova iz zapadne Evrope i Rusije. Australijancima nije bilo jasno zašto je emocije stavio ispred finansija.

miloš ninković i nenad milijaš foto: Saša Pavlić



- Supruga mi je rekla: "Ako potpišeš za Crvenu zvezdu razvešću se od tebe". Imao sam i druge ponude, ali joj nisam rekao. Rekao sam da nemam drugih ponuda. Zato što mi je san bio da zaigram za Crvenu zvezdu - rekao je Miloš Ninković i dodao:



- Kada sam bio dete moj san je bio da zaigram za Crvenu zvezdu, a ne za Real Madrid ili Barselonu.

Miloš Ninković je uspeo u svojoj misiji, vratio je crveno-belima titulu koju su čekali šest godina, čime su prekinuli niz velikog rivala Partizana.

miloš je otac troje dece - dve ćerke i jednog dečaka foto: Pritnscreen/Instagram

- Došao sam u Zvezdu i osvojili smo titulu posle dugog niza godina. Bilo je to nešto neverovatno!

Uporedio je duele Sidneja i Melburna sa okršajima beogradskih večitih rivala.

- Osećaš pritisak čak pet ili sedam dana pre utakmice. Osetio sam to samo kada sam igrao za Zvezdu protiv Partizana. Pred svaku veliku utakmicu osetiš mali pritisak nekoliko dana pred utakmicu. To sam osetio protiv Partizana i isto to sam osetio protiv Melburna - objasnio je Ninković.

Konačna odluka U Sidneju do kraja karijere Miloš Ninković ima ugovor sa Sidnejom do juna 2020. godine.

- Želim da završim karijeru u Australiji jer sam veoma srećan. U Sidneju se osećam kao kod kuće - otkrio je popularni Nine.

34

godine ima fudbaler

3

dece ima sa Dejanom, dve ćerke i sina

5

klubova promenio u karijeri

Kurir sport/A. Radonić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir