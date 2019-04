TONČEV OŠTAR PREMA ONIMA KOJI BOJKOTUJU NACIONALNI TIM: Njima nije posao da daju izjave, nego da igraju! To što su govorili je protiv Srbije!

Tončev je bio prilično oštar, poručivši da ne bi dozvolio da bilo koji fudbaler izjavi "onako nešto".

"To što su govorili nije protiv Saveza, Kokeze, Krstajića, nego protiv Srbije. A to niko ne sme da radi. Reprezentacija nije privatna, nego državna. Fudbalerima nije posao da daju izjave, nego da igraju. A selektor ima odgovornost za rezultate. Svoju funkciju stavlja na kocku pozivanjem ovih 18 igrača, a ne onih. Uvek će biti da je neko pozvan, a neko nije. Sad je u Srbiji praksa da ko nije pozvan, može da priča. E, ne može. Može da čeka i voli državu. Nijedan od njih nije počeo u engleskoj petoj ligi ili španskoj četvrtoj, pa napredovao, nego je igrao ovde, u Radničkom, Čukaričkom, Vojvodini... To je plaćala država Srbija", oštro je objasnio Ivica Tončev za Alo.

Kurir sport/Alo

