ZIDAN MISLI NA PARE: Trener Reala najavio promene na kraju sezone

- Mnogo je ovde igrača koji mogu da nam donesu novac. Mnogi klubovi žele naše fudbalere, to nije ništa novo. Isko je važan igrač, dopada mi se. Računam i na Bejla... Videćemo šta će biti - rekao je Zidan.

Na pitanje da li će za Krosa biti mesta u timu u budućnosti, Zidan je imao jasan odogovor.

- Sada pričamo o Toniju, sutra ćemo o nekom drugom... Kros je vrlo dobar igrač i to nije samo moje mišljenje. Ume da se izbori sa pritiskom i to mi se dopada. Svi koji su u timu su važni i dobri. Ko ide, ko ostaje, to će se znati na kraju sezne. Neću pričati samo o Toniju - zaključio je Zidan.

Zidan je priznao i da još nije razgovarao sa igračima.

- Ne, nisam razgovarao sa njima. Još nam traje prvenstvo, ostalo je sedam mečeva. Biće vremena i za priču - poručio je on.

