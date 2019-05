CRVENO-BELI SPREMNI ZA MLADOST Joveljić: Hvala saigračima, cilj od 10 golova sam ispunio

"Sjajna utakmica za nas. Odlično smo se snašli na teškom gostovanju. Teren je bio zahtevan za igru, vreme teško, ali uspeli smo da upišemo novu pobedu. Posebno sam srećan zbog drugog gola iz penala", rekao je Joveljić.

Napadač crveno-belih objasnio je i situaciju kod šutiranje jedanesterca.

"Penal je bio na meni, prišao sam Marinu i pitao ga da li mogu ja da izvedem jedanaesterac. Bez razmišljanja su se složili i on i ostali saigraci. To je još jedna stvar koja pokazuje koliko smo složni. Marin je dokazao da zna koliko mi znače golovi. Kod prvog pogotka Čaušić je uputio sjajan udarac, a ja sam se našao na pravom mestu i loptu sproveo u mrežu", rekao je on.

Joveljić je na meču sa Vojvodinom stigao je do brojke od 10 postignutih golova u sezoni, računajući prvenstvo i Kup.

"To mi je bio cilj na početku sezone. Drago mi je da sam ga nekoliko kola pre kraja i ispunio. Verovao sam da mogu da ispunim to što sam zacrtao, ali bez saigrača to ne bi bilo moguće i to se pokazalo".

Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju igraće na stadionu "Rajko Mitić" protiv Mladosti iz Lučana i pobeda će doneti novu titulu.

"Za nekoliko dana pred nama je izuzetno važna utakmica. Kao što kaže naša pesma:"Još jedna pobeda i titula". Navijači mogu da očekuju borbu i veliku želju u našoj igri u nedelju. Nadam se da ce to biti dovoljno za slavlje na kraju", zaključio je Joveljić.

kurir.rs / Tanjug

Kurir