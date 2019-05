SAIGRAČI PRIČALI O MILIJAŠU: Zaslužio je da se oprosti titulom!

Iskusni, 36-godišnji vezista poslednji put kao igrač istrčao je na Marakanu protiv Napretka, za kraj sezone u Superligi. Pobedom od 3:0 saigrači su mu uveličali oproštaj, u 64. minutu je izašao uz ovacije i počasni krug kojim je zatvorio jednu crveno-belu epohu.



- Mislim da je zaslužio sve što je doživeo na utakmici, za kraj takve karijere. Zasluženo se oprostio titulom i skoro punim tribinama na poslednjem meču, bilo je više od 40.000 gledalaca. Dobio je i sjajne ovacije. Siguran sam da će sve što je doživeo u karijeri i stečeno iskustvo uspeti da primeni i kao trener, i da će takođe nizati uspehe - biranim rečima govorio je Marko Marin o kapitenu.



Odlaskom Milijaša u igračku penziju ostaje slobodna "desetka" i legendarni vezista bi dres sa čuvenim brojem namenio upravo Marinu.

- Sada ako je i razmišljao da ode - ne može. Ima još mnogo posla da obavi u Zvezdi sa "desetkom" na leđima - naglasio je Milijaš, a crveno-beli maestro je imao spreman odgovor:



- "Desetka"? Ako je Milijaš to rekao, onda neka i bude tako.



Filip Stojković kao Zvezdino dete zna šta znači igrati za voljeni klub, a govorio je i o težini toga što je delio svlačionicu sa iskusnim vezistom.



- Imao je fantastičnu karijeru i došao je red da naš Miki ode u zasluženu penziju. Čestitam mu na svemu što je postigao. Lep oproštaj i pored kiše, sigurno da je zaslužio sve kako je bilo, skandiranje i ovacije, istrčao je i počasni krug... Mnogo je dao Zvezdi i Zvezda mu je vratila, tako da mogu samo još da mu čestitam na sjajnoj karijeri. Nadam se da će biti u stručnom štabu naredne sezone i tako opet biti sa nama - naglasio je Žule Stojković.



Najmlađi su imali priliku da stasavaju uz primer pravog kapitena i zvezdaša od glave do pete, pa je Dejan Joveljić upijao svaki savet 16 godina starijeg saigrača



- U isto vreme sam srećan i tužan... Srećan što sam imao priliku da učim od njega, od prvih priprema pa sve do utakmica. Delili smo teren, a verujem da ćemo i sledeće godine sarađivati kada bude deo stručnog štaba. Tužan sam što završava karijeru veliki zvezdaš i čovek Nenad Milijaš - u golgeterskom stilu, pravo u metu, završio je Joveljić.

