NE RAZMIŠLJA O OTKAZU! Tuhel: Ostajem trener PSŽ-a!

"Mislim da mogu da kažem da ostajem u PSŽ, ali u fudbalu sve može da se promeni svakog dana. Često me to pitate, ali ja sam ovde. Ako se nešto promeni, neće biti sve do mene", rekao je Tuhel, a prenose francuski mediji.

Nemački trener rekao je i da je pomalo zabrinut što ga stalno pitaju o statusu u PSŽ.

"Izgleda da svi znaju nešto što ja ne znam", zaključio je Tuhel.

PSŽ je ove sezone odbranio titulu u Ligi 1, ali je eliminisan u osmini finala Lige šampiona od Mančester Junajteda i izgubio je u finalu Kupa Francuske od Rena posle izvođena penala.

Poslednji u nizu neuspeha tima iz Pariza jeste i poraz od Remsa 3:1 u poslednjem kolu prvenstva.

