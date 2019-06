JEDAN JE NAJTRAŽENIJI FUDBALER NA TRŽIŠTU, DRUGI IGRA U METALCU, TREĆI ČAK NEMA NI KLUB! Gde su danas i šta rade zlatni Orlići koji su Srbiji doneli najveći uspeh u istoriji!

Heroj trijumfa Srbije je Nemanja Maksimović koji je u 118. minutu postigao pogodak za pobedu i tako krunisao najuspešniju generaciju srpskog fudbala! U istom minutu kada je pao onaj autogol Mađara u osmini finala, u istom trenutku je i momak koji je dao odlučujući penal protiv SAD u četvrtfinalu, matirao brazilskog golmana i doneo nam radost kakvu ova zemlja i ovaj narod odavno nisu osetili.

Do najvećeg uspeha u istoriji srpskog fudbala mladu reprezentaciju golovima su doveli Staniša Mandić u 70. i Nemanja Maksimović u 118. minutu.

Ostaje pitanje, gde su ti momci danas!

Neki od njih su za četiri godine napravili spektakularne karijere, a neki su toliko nestali sa fudbalske mape da smo jedva uspeli da nađemo neke informacije o njima.

Oni su ušli u anale

Selektor Veljko Paunović je na Svetsko prvenstvo odveo sledeće igrače: GOLMANI: Predrag Rajković, Vanja Milinković Savić, Filip Manojlović. ODBRANA: Milan Gajić, Nemanja Antonov, Miloš Veljković, Srđan Babić, Radovan Pankov, Stefan Milošević, Vukašin Jovanović, Miladin Stevanović. VEZNI RED: Saša Zdjelar, Nemanja Maksimović, Mijat Gaćinović, Sergej Milinković Savić, Marko Grujić, Filip Janković, Andrija Živković. NAPAD: Ivan Šaponjić, Staniša Mandić, Stefan Ilić.

Kao što smo već ranije naglasili, deo te ekipe nije bio Luka Jović koji je zbog ''ljubavnih jada'' morao da propusti ovaj Mundijal.

Ali zato ovi momci nisu i njihva imena biće upisana zlatnim slovima u istoriju srpskog i svetskog fudbala.

Predrag Rajković!

Bio je kapiten te selekcije i jedan od najbolji čuvar mreže te selekcije. Posle Mudnijla, na iznenađenje mnogih otišao je u Makabi iz Tel Aviva gde je i dan danas. Nije još uvek dostigao maksimum koji se od njega očekuje, a u A timu Orlova nije dobio nikada pravu priliku. Razlog za to je najpre bio Vladimir Stojković, a od skoro i Marko Dmitrović. Nadamo se da Peđino vreme tek dolazi.

Milan Gajić!

Nakon sjajnih igara u OFK Beogradu prešoa je u Bordo gde je posle nekoliko dobrih partija prosleđen na grejanje klupe. Shvatio je Gajić da može više, pa je prošle sezone prešao u Crvenu zvezdu u kojoj se još uvek traži.

Trenutno je sa mladom reprezentacijom na EP u Italiji gde je jedan od lidera ekipe, baš kao što je bio i na Novom Zelandu kod Veljka Paunovića.

Nemanja Antonov!



Još jedan plod sjajne OFK Beograd škole. Nakon kratkog izleta u Grashopers, vratio se u Partizan gde se takođe nije izborio za značajniju minutažu. Svoje parče sreće od sledeće sezone tražiće u belgijskom Muskronu.

Saša Zdjelar!



Još jedan igrač iz OFK škole fudbala. Prešao je 2013. u Olimpijakos, ali je naredne dve godine ostao na Karaburmi na pozajmici. Kao centralni vezista, nije se nametnuo u Pireju, ali se ustalio u Partizanu, u koji je došao posle pozajmice. Ugovor je potom otkupljen, poslednji uspeh mu je osvajanje Kupa Srbije.

Miloš Veljković!

Još davno je Veljković privlačio najveću pažnju jer je kao dete srpskih gastarbajtera počeo da trenira u Bazelu, pa od 15. godine igrao za Totenhem. Petogodišnji ugovor nije bio garancija dugog boravka u klubu, otišao je na pozajmice u Čarlton i Midlsbro, pa se preselio u Verder Bremen.

To je bio pravi potez za karijeru ovog stamenog štopera koji je vremenom postao stub odbrane ovog Bundesligaša.

Usput, spada u red igrača koji se mogu pohvaliti i svetskom i evropskom titulom, jer je bio šampion 2013. u Litvaniji.

Srđan Babić!

Vojvodina je ovog štopera naplatila veoma dobro kada je prešao u Sosijedad, a kasnije i u Reus. Onda je usledio poziv iz Zvezde 2017. godine i otkupna klauzula je otključana u vrednosti od 800.000 evra i potpisan je ugovor na četiri godine. Igrao je Ligu šampiona sa crveno-belima, sada je takođe na Evropskom prvenstvu u jatu Gorana Đorović.

Ivan Šaponjić!

Dečko iz Nove Varoši koji je bio velika uzdanica Partizana, skoro se vratio u drugi tim Benfike. Posle neuspešne sezone u Belgiji, vratio se u Benfiku gde će morati još puno da se dokazuje kako bi dostigao sa kojim su ga često poredili i sa kojim je skoro u isto vreme stigao u Benfiku.

Nemanja Maksimović!

Jedan od najuspešnijih igrača iz ove čuvene generacija sa Novog Zelanda, iako tada to mnogi nisu mogli ni da sanjaju. Iako je iz Zvezde požurio u Veornu, potom je od Domžala došao do Astane, sa njom igrao Ligu šampiona, u koju je čak i uveo postigavši ključni gol protiv APOEL-a u kvalifikacijama. Sve to nije moglo da ne prođe neopaženo od strane velikana iz Primere, pa je Valensija u svoje redove dovela Maksimovića, koga je nešto kasnije prosledila u Hetafe gde je Maksimović pokazao zašto je jedan od najboljih zadnjih veznih sa ovih prostora. Sa Hetafeom je stigao na korak od Lige šampiona , što je najveći uspeh ovog kluba ikada, a najviše zasluge pripadaju Maksimoviću koji je odigrao svaki minut u sezoni.

Staniša Mandić!

Dečko koji je iz Čukaričkog pozvan u reprezentaciju za Novi Zeland, a u godinama koje su predstojale odlučio se za A tim Crne Gore gde se nije baš proslavio. Zabeležio je samo četiri nastupa za ''Đetiće.''

Trenutno nosi dres Zrinjskog iz Mostara, gde je došao iz Songdale.

Andrija Živković!

Još jedan momak koji se i dalje "traži", iako je već dugo u Benfiki. Njegov kontroverzan transfer iz Partizana možda je i najveća sapunica u istoriji transfera našeg fudbala, zbog umešanosti oca, menadžera i samog obeštećenja.

Živković je obeležio jedno Partizanovo evropsko leto i jesen u Ligi Evrope, bio je najzaslužniji što su crno-beli bili na pragu proleća, posle čega je prešao munjevito put od najvoljenijeg do najomraženijeg reprezentativca.

Trenutno je sa mladom reprezentacijom u Italiji na EP.

Sergej Milinković-Savić!

Sada već zlatni dečko Lacija, imao je težak zadatak na prelazu iz prošle u ovu sezonu, zbog vrtoglavih suma oko transfera koje su se spominjale. U vreme najboljih partija u Rimu, nije pozivan u nacionalni tim, potom je to skupo koštalo selektora Muslina, a onda je bez pravog uigravanja "bačen u vatru" na Mundijalu.

Sve to uzelo je danak, potom je povreda malo omela dete Voše, koje je malo kasnije ponovo počelo da briljira. Usput, doneo je Laciju Kup protiv Atalante golom u finalu, posle čega je ponovo usledio period oporavka. Opet se spominju vrtoglave sume za transfer, doduše malo razumnije nego prošle godine u režiji Klaudija Lotita. Svakako, Sergej spada u red afirmisanih igrača na svetskoj sceni, nije izneverio kada se pogledaju partije sa Novog Zelanda.

Filip Manojlović!

Dobio je zavidnu šansu u Crvenoj zvezdi kao prvi golman, to mu je donelo i transfer u Hetafe, odakle se preselio u grčki Panionios, gde se uspešno snašao. Put do Španije bio je trnovit, išao je od Sopota do Bežanije i Bačke, a potom je dobio priliku da čuva mrežu crveno-belih, koji su to naplatili sa oko 1.25 miliona evra u leto 2017.

Godinu dana kasnije, prešao je u Panionios na jednu sezonu pozajmice, a zabeležio je i seniorske nastupe protiv Katara i SAD na turnejama Orlova.

Vanja Milinković-Savić!

Avanturistički put je imao golmanski član porodice Milinković Savić, od Mančester junajteda do Askolija, za koji brani trenutno. Bio je zamena Rajkoviću na Novom Zelandu, posle Junajteda se vratio u Vojvodinu, pa branio za Lehiju, Torino i SPAL pre dolaska u Askoli.

Zanimljivo je da ga karakteriše sjajan udarac i da voli da izvodi slobodnjake, u čemu je parirao Siniši Mihajloviću na treninzima u Torinu.

Mijat Gaćinović!

Potpuno formiran igrač i nosilac igre Ajntrahta iz Frankfurta sa kojim je došao do polufinala Lige Evrope i Kupa Nemačke. Predvodi srpsku koloniju u Frankfurtu, što ga je preporučilo za A tim naše reprezentacije. Takođe, u biografiji mu stoji još Evropsko zlato iz 2013. godine.

Stefan Milošević!

Nije puno napredovao od Novog Zelanda. Igre na istom su ga preporučile Crvenoj zvezdi, iz koje je otišao posle samo dva meča i vratio se u subotički Spartak za koji ni do dan danas nije uspeo da pokaže zašto je uopšte bio deo te generacije sa Novog Zelanda.

Vukašin Jovanović!

Posle suza na Novom Zelandu koje su obišle celu planetu, Jovanović je ostvartio veliki transfer u Zenit iz koga je otišao u Bordo gde i danas nastupa sa zapaženim partijama. Trenutno je sa mladom reprezentacijom na EP u Italiji, ali zbog crvenog kartona neće igrati do kraja Evra.

Miladin Stevanović!

Partizanovo dete, osvojio je Kup i prvenstvo sa crno-belima 2015. i 2016, pa prešao u Kajzerispor, odakle ga je u Srbiju vratio Čukarički. U vatru je bačen 2014. protiv Bešiktaša u Ligi Evrope, ali nije uspeo da se ustali u Humskoj.

Marko Grujić!

Zanimljivo je da Grujić nije nosio igru na Novom Zelandu, ali je posle njega u klubu postao najtraženiji igrač. Jesen sa Crvenom zvezdom posle Novog Zelanda ga je odvela u Liverpul, odakle je prešao u Hertu.

Transfer u Liverpul je bio dobar po Zvezdu, odlazak u Hertu dobar po Grujića, pa Marko sada pokazuje partije slične onima na Marakani, kada je imao punu slobodu u igri uz Mičela Donalda.

Ipak, Grujić sada nije na spisku Gorana Đorovića, imao je nesuglasice sa FSS-om i prethodnim selektorom Mladenom Krstajićem.

Radovan Pankov!

Navijači Vojvodine su ga bukvalno oterali iz kluba zbog javnog deklarisanja kao ''zvezdaša'', a posle čega je nosio dres Urala i Aek Larnake.

U Radničkom iz Niša se ponovo pronašao i zaigrao onim igrama koje su ga preporučile za Novi Zeland. Tada Novi Zeland, a danas Crvena zvezda za koju će igrati naredne sezone.

Filip Janković!

Možda i najbrutalniji sudar očekivanja i realnosti. Bio je najmlađi debitant Zvezde u Evropi, harao je u omladinskim kategorijama, čuvene su priče o mešanju majke u karijeru i fudbalski rad, ali ni na Novom Zelandu nije bio u ozbiljnijim planovima selektora.

Bio je to poslednji trzaj, posle čega ga nikad više nismo videli u ozbiljnijem klubu, sada čak ni nema klub!

Stefan Ilić!

Ovaj Kragujevčanin je baš kao i Stefan Milošević iz Spartaka prešao u Zvezdu, iz koje je prosleđen u filijalu Bežaniju, a onda i na pozajmicu u Radnički iz Niša. Dana igra u Metalcu iz Milanovca i pruža solidne partije. Tokom karijere kao junior je nosio dres oba večita kluba.

