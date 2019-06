ORLIĆI ZNATNO OSLABLJENI NA OPROŠTAJU OD EP: Srbija bez Jovanovića, Gajića i Milenkovića na Dansku!

Selektor mlade fudbalske reprezentacije Srbije Goran Djorović rekao je danas da nacionalni tim ima kadrovskih problema pred meč sa Danskom i istakao da dosadašnji nastup na Evropskom prvenstvu nije prava slika kvaliteta njegovog tima. ; "Imamo kadrovskih problema. Vukašin Jovanović je povredjen (koleno), kao Milan Gajić (rebro), a Nikola Milenković ima parne kartone i ne može da igra", rekao je Djorović, prenosi FSS.

Mlada reprezentacija Srbije igra sutra u Trstu protiv Danske, poslednji meč na Evropskom prvenstvu u Italiji i San Marinu.

"Potrudićemo se da izaberemo najbolji mogući tim za ovu utakmicu. Ne volim da pričam unapred. U prošlosti nam se dešavalo da i na dan utakmice bude problema. Donećemo odluku posle večerašnjeg treninga", rekao je selektor.

Srbija je na ovom šampionatu doživela teške poraze od Austrije i Nemačke.

"Razgovarali smo mnogo. Ponavljam opet, u fudbalu i sportu uopšte postoje i pobede i porazi. Igrači moraju da naviknu da se takmiče, takmiče i takmiče. Mladi su momci, daj Bože da ne nailaze, ali kad se već naidje na negativne rezultate, kao protiv Nemačke, moraju što pre da se zaborave, da se prevazidju", rekao je Djorović.

Djorović je istakao da zna da njegov tim može mnogo bolje.

"Nije ovo prava slika kvaliteta naše reprezentacije. Znam da mogu mnogo bolje. To su i dokazali, nije lako kvalifikovati se na ovako veliko takmičenje. Vidimo sad da postoji mogućnost i da mnoge reprezentacije koje su smatrane za favorite za najviši plasman ne budu u polufinalu. To je turnirsko takmičenje. Vrhunske su ekipe ovde, mnogo se brzo odvija situacija. Ne tražim, naravno, alibi", rekao je on.

Fudbaler Miroslav Bogosavac je naveo da se ekipa ispraznila i fizički i psihički, ali da u meču protiv Danske mora da pokuša da izbori što bolji rezultat.

"Da pokažemo koliko smo mogli i koliko možemo. Da odemo sa turnira sa koliko toliko popravljenim utiskom. Danska još ima šansu da prodje, na nama je da pripremimo utakmicu što bolje. Da probamo da obradujemo ljude koji će doći da nas podrže. Mogli smo bolje. Zbog njih, zbog tih ljudi. Tu su i naše porodice. Kako se osećamo znamo samo mi. Bilo nam je teško. Držali smo se zajedno. Tako će biti do kraja", rekao je Bogosavac.

Slično razmišlja i golman Boris Radunović.

"Ali, moramo da damo maksimum, da bar ostavimo dobar utisak na poslednjoj utakmici. Danci su sigurno motivisani. Daćemo sve od sebe, da probamo barem da ne završimo takmičenje sa nulom. Odigraćemo nadam se na nivou na kom bi trebalo da igramo. Ne znam da li ćemo pobediti, ali daćemo sve od sebe. Teško je, videćemo", rekao je Boris Radunović.

Kurir sport / Beta

Kurir