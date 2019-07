STOP BANČENJU: Milojević rešio da iskoreni nesportski život fudbalera Zvezde

Pojedini igrači vodili su nesportski život, umeli su da odu i u provod pre utakmica, što je Milojević "utefterisao" i sa čime je rešio da se obračuna.

- Na kraju sezone izgubili smo to zajedništvo koje nas je krasilo. Počeli su da preovladavaju lični interesi kod igrača. Iskreno, pojedini fudbaleri su počeli da vode apsolutno nesportski život. Načuo sam to i ranije, ali sam pokušao da ignorišem, da opravdam zbog odličnih rezultata. Neprofesionalnost neću tolerisati. Insistiram da moraju da budu profesionalci, da bez obzira na to što su mladi imaju poseban režim života u odnosu na vršanjake. S druge strane, ta popularnost je izašla iz granice dozvoljenog i to mi se ne sviđa. Neću to više da praštam, biću veoma rigorozan što se toga tiče - poručio je Vladan Milojević.

Bilo je očigledno da su se igrači Zvezde ponašali zasićeno zbog velike bodovne prednosti, a cena je plaćena gubitkom Kupa.

- Ono što nije valjalo jeste poslednjih šest meseci pred kraj sezone. Došlo je do samozadovoljavanja kod igrača. To sigurno neću više ignorisati. Nisam mogao da verujem, moja svest mi nije dozvoljavala da verujem da će se to desiti, ali, eto, desilo se. U redu, uzeli su titulu, ali igrači su prerano počeli da priželjkuju kraj sezone. Neću da kažem da li je opravdano ili nije, ne volim o tome da pričam, ali mi se sve to pomalo ne sviđa. Jedna lekcija za sve nas.

Argentina - Čile I jedni i drugi nadali su se finalu, ali se Argentina i Čile večeras od 21.00 sastaju u meču za 3. mesto na Kopa Amerika. Pitanje je ko će biti motivisaniji, a vredi istaći da je ovo repriza poslednja dva finala prvenstva Južne Amerike (u oba je slavio Čile). Sada je kvota na Argentinu 1,90, a na Čile 4,10. Pogledajte sve MOZZART kvote za Argentina - Čile.

Kurir sport / Alo

Kurir