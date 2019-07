NA SUDUVU ZA 500 DINARA: Prodaja ulaznica za prvu zvaničnu Zvezdinu utakmicu u novoj sezoni od četvrtka na Marakani

Svako ko poželi da prisustvuje prvoj zvaničnoj utakmici našeg kluba na stadionu „Rajko Mitić“ ove sezone će od četvrtka, 11. jula, biti u prilici da kupi ulaznicu na blagajni stadiona.

Za mesto na severnoj ili južnoj tribini zvezdaši će morati da izdvoje 500 dinara dok su ulaznice za istočnu i zapadnu tribinu duplo skuplje. Cena karte za VIP zapad je 2000, a VIP 1 i VIP 2 - 3000 dinara. Zainteresovani da duel gledaju iz VIP galerije će morati da izdvoje 4000 dinara.

Blagajne stadiona će radnim danom biti otvorene od 10 do 18 časova, dok će u subotu prodaja karata trajati od 11 do 16 časova. Blagajne će u nedelju biti zatvorene, a na dan utakmice će raditi od 10 časova do prvog sudijskog zvižduka.

Podsetimo, sezonske karte važe za utakmice prva tri kola kvalifikacija.

(FK Crvena zvezda)

Kurir