MOJ ''ĆALE'' ĆE POBEDITI RAK! Dejan Stanković PRVI PUT DO DETALJA o teškoj bolesti Siniše Mihajlovića: Miha je stvarno UNIKAT!

Stanković nam je otkrio najnovije detalje lečenja Siniše Mihajlovića, čoveka koji je krstio Dekijevog sina Filipa i kojeg Dejan zove Ćale još od vremena kad su zajedno igrali za Lacio i Inter.



Vest o bolesti Siniše Mihajlovića potresla je sve u Srbiji. Kako je on danas?

- Bio sam kod njega, videli smo se. Redovno se čujemo, Miha se drži. Kad je pre dva meseca otkrio da je bolestan, bio je to veliki šok za sve. Međutim, ako neko može da iznese tu borbu na svojim leđima i otera to zlo, može Miha.



Do kog stadijuma je stiglo njegovo lečenje?



- Odradio je prvi ciklus hemioterapije, sad je počeo drugi. Kroz koju nedelju bi opet trebalo da ga puste kući na neko vreme. Možda će njegov boravak van bolnice biti dosta kraći nego ovaj prvi jer ga čeka i treći deo lečenja. Očekujemo da sve završi krajem novembra, početkom decembra. Daće Bog da sve bude u redu. Čeka ga velika borba, ali on je rođeni fajter. Ne sumnjam da će Miha sve ovo pregrmeti, iako je mnogo teško.

Siniša i ti ste neraskidivo povezani sa Crvenom zvezdom. Jesi li iznenađen time što je vaš bivši klub drugu godinu zaredom uspeo da se plasira u Ligu šampiona?



- Prethodne tri sezone su bile fantastične jer su crveno-beli pre Lige šampiona igrali i Ligu Evrope. To je istorijski uspeh za koji se ne može reći da je bio slučajnost. Ne, bilo je namerno, gađala se Liga šampiona i to je i ostvareno. Što se grupe tiče, Zvezdini protivnici su veoma jaki, videlo se to i u Minhenu protiv Bajerna. Ali kad se dođe na "Marakanu", totalno je drugačiji ambijent i atmosfera. To je stimulans za naše igrače. Zato verujem da će Zvezda sigurno uzeti bodove favoritima.

Kurir sport / Informer

Kurir